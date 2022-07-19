Какой будет геомагнитная обстановка 19 июля 2022 года и к чему нужно готовиться

Магнитные бури неблагоприятным образом отражаются на состоянии не только метеопатов, но и вполне здоровых людей. Чтобы заранее подготовиться к ним, необходимо знать, какие колебания магнитосферы следует ожидать 19 июля и к чему нужно готовиться.

Сила удара магнитной бури 19 июля 2022 года

Метеозависимые люди 19 июля 2022 года смогут выдохнуть и немного расслабиться, ведь магнитосфера в этот день обещает быть спокойной. Сила удара бури не превысит показатель 1-2 балла. Такая обстановка поможет многим метеопатам прийти в себя.





Впереди метеопатов ждут еще 9 дней спокойствия. За это время им удастся немного подготовить свой организм к предстоящим геоударам, которые произойдут 28-29 июля. Их сила будет достигать 4-5 баллов. В этот момент метеопатам нужно держать при себе необходимые препараты, которые прописал лечащий врач.

Какое влияние оказывает магнитная буря

Магнитные бури могут негативно влиять не только на метеопатов, но и на вполне здоровых людей, а также на домашних питомцев и бытовую технику. Последняя может давать сбои в работе либо вовсе выходить из строя.

Животные в этот момент могут отказываться от еды и воды, поэтому им тоже необходима помощь. Для них следует подготовить комфортные условия, чтобы им легче было пережить этот неблагоприятный период.

Больше всего воздействию магнитных бурь подвергаются беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди и те, у кого имеются какие-либо хронические недуги или сердечно-сосудистые заболевания.





Во время сильного магнитного шторма у людей могут наблюдаться следующие симптомы:

мигрень;

тошнота и рвота;

головокружение;

слабость;

апатия;

упадок сил;

раздражение;

утомляемость;

снижение работоспособности;

перепады настроения;

скачки артериального давления;

депрессия;

страх;

тревожность.

Каждому нужно понимать, что универсального способа защиты от геомагнитного влияния нет, но каждый может помочь себе поднять настроение, если контролировать свое состояние. При себе всегда следует иметь мобильный телефон, чтобы, в случае необходимости, можно было вызвать скорую помощь.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы защитить себя от негативного воздействия магнитных бурь, потребуется:

отказаться от крепкого кофе и черного чая;

пить травяные чаи;

своевременно принимать препараты для устранения неприятных симптомов;

больше отдыхать;

больше времени проводить на воздухе;

есть больше полезной пищи;

соблюдать распорядок дня;

принимать контрастный душ;

воздержаться от физических нагрузок;

отказаться от вредных привычек;

окружить себя любимыми вещами, которые помогут поднять настроение.





Поскольку магнитные бури оказывают сильное влияние на пищеварительную систему, то нужно воздержаться от употребления жареной, жирной, острой, мучной пищи.

Не стоит сильно зацикливаться на мыслях о негативном влиянии магнитных бурь, потому что это может неблагоприятным образом отразиться на работе сердечно-сосудистой системы.

Нежелательно в период магнитных бурь садиться за руль своего автомобиля, потому как велик риск аварии. Также нежелательно приниматься за выполнение работы, требующей концентрации внимания.