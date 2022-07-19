Кольцо за 10 миллионов, платье со съемок и тайная вечеринка. Подробности свадьбы Лопес и Аффлека

«Наконец-то!» — воскликнули поклонники Беннифер, когда стало известно о бракосочетании звездной пары. Свадьбу уже называют главным событием года — и неспроста. Хоть молодожены отметили мероприятие скромно, каждый его момент оказался под пристальным вниманием.

Конечно, первым делом пользователи Сети тщательно разглядывали обручальное кольцо Дженнифер, которая показала украшение, опубликовав счастливый снимок наутро после свадьбы. Колечко оценили в невероятные 10 миллионов долларов! Вот уж не поскупился избранник 52-летней певицы, все-таки ждал этого события целых 20 лет...

Однако специалисты уверяют, что истинная цена аксессуара удивит многих. Дженни Люкер, президент маркетинговой организации в сфере ювелирных изделий, отметила, что 49-летний актер отдал за него всего тысячу долларов. Но она тут же добавила, что пара вложила глубокий смысл в кольцо, пусть оно и не самое роскошное.

«Обручальное кольцо Дженнифер — это классический и неподвластный времени стиль. Это похоже на широкую куполообразную платиновую ленту. Кольцо Дженнифер — прекрасный символ ее любви и преданности Бену, потому что платина драгоценна, редка и служит всю жизнь», — поделилась Люкер.

Многие ожидали, что свадьба популярнейшей пары Голливуда пройдет пышно, но влюбленные предпочли насладиться этим моментом наедине. К слову, большую вечеринку по поводу бракосочетания они проведут через несколько недель в особняке Аффлека в Джорджии и позовут туда близких, а также друзей — звезд класса «А».

К слову, образ невесты был совсем не кричащим. Парикмахер Крис Эпплтон, к которому приходят исключительно селебрити, и Лопес в том числе, рассказал, что он опирался на классику. «Это было меньше похоже на Вегас, а больше на то, чтобы быть вне времени. Мы решили, что волосы не должны быть слишком уложены. Я оттянул назад переднюю часть волос с обеих сторон, чтобы лицо оставалось открытым — все еще с иллюзией распущенных волос. Я хотел легкого, плавного ощущения — чтобы, когда она шла, волосы подпрыгивали», — отметил он в интервью Vogue.

Платье, которое исполнительница надела в часовню, сравнили с тем, что она примерила в фильме «Свадебный переполох». Кстати, и сюжет романтической комедии напоминает жизнь звезды. Ее героиня чуть было не выходит замуж не за того мужчину (мы же помним, что Джен была помолвлена со спортсменом Алексом Родригесом, но вовремя разорвала помолвку — прим. ред.), и ее тут же спасает красавчик Мэттью МакКонахи.

Для полного совпадения не хватало фаты, но ее Дженнифер надела ее в дополнение ко второму платью, уже не такому скромному и закрытому. Наряд от Zuhair Murad отличился наличием роскошного кружева, которое легло на оголенные плечи невесты.

Кажется, будто весь мир открыл бутылку шампанского за Бена и Дженнифер в тот день. Лопес и сама не может скрыть абсолютного счастья, которое испытывает с того момента, как вновь встретила Аффлека. «Прекрасно, что это произошло таким образом в то время нашей жизни, когда мы можем по-настоящему ценить, праздновать и уважать друг друга. Мы и раньше так делали, но теперь мы ценим это еще больше, потому что знаем, что жизнь может вести нас в разных направлениях», — призналась поп-дива.