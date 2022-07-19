Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора
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Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора

Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора


За 2022 год в команде Halo Infinite уже несколько серьезных изменений — студию 343 Industries покидают сотрудники, которые многие годы работали над Halo. Например, в мае стало известно, что глава по дизайну Halo Infinite Джерри Хук ушел из студии после многих лет работы в команде Xbox. Теперь же студию 343 Industries покинул еще один ветеран Halo.

Николя Бувье, известный в сообществе игроков и социальных сетях как Sparth, рассказал, что он ушел из 343 Industries — после 14 лет работы. По его словам, он принял решение «начать поиски новых возможностей» за пределами уже хорошо ему знакомой студии 343 Industries и команды Microsoft.

Николя Бувье являлся специалистом по дизайну и артам в команде 343 Industries. Для игры Halo Infinite он выступил арт-директором (как и для Halo 5 ранее). А при разработке Halo 4 он являлся ведущим художником.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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