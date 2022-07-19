Команда Lido Finance запустит ликвидный стейкинг в L2-решениях для Ethereum

Команда Lido Finance анонсировала запуск сервиса ликвидного стейкинга Ethereum 2.0 в сетях масштабирования второго уровня (L2).

Lido is launching stETH on Layer 2 🏝️



Ethereum is scaling, and so is Lido.



Lido stakers will soon be able to use their stETH assets in DeFi on Layer 2.



Read more about it here: https://t.co/QCsQry4V41 — Lido (@LidoFinance) July 18, 2022

«Ethereum масштабируется, и Lido следует его примеру. Мы очень рады раскрыть наши планы по экспансии сервиса на L2, начиная с расширения stETH в растущей экосистеме DeFi [на базе решений второго уровня]. Для пользователей это означает стейкинг с более низкими комиссиями и доступ к новому набору децентрализованных приложений повышения доходности», — написали разработчики.

Lido Finance — сервис для ликвидного стейкинга криптовалют. Протокол позволяет депонировать монеты в релевантный контракт и получить взамен сумму «производных» токенов, которые можно использовать в DeFi-сервисах. В случае с Ethereum это токены stETH.

Команда проекта подчеркнула, что не ограничится отдельным L2-решением. Сервис запустят «во всех достаточно проверенных сетях второго уровня с продемонстрированной экономической активностью». Начать планируют с Arbitrum and Optimism.

Для реализации задуманного Lido уже интегрировали с Aztec и Argent. Первая — ориентированная на конфиденциальность сеть второго уровня, использующая технологию ZK-Rollups, второй — провайдер криптокошельков, который задействует решение zkSync от Matter Labs.

На начальном этапе команда обеспечит поддержку обернутых stETH (wstETH). Сотрудничество с двумя вышеуказанными проектами позволит пользователям размещать wstETH в доступных сетях второго уровня.

По данным Duna Analytics, Lido является крупнейшим сервисов ликвидного стейкинга Ethereum 2.0. На его долю приходится свыше 31% всех активов на соответствующем депозитном контракте. TVL проекта оценивается в $6,25 млрд.

В июне 2022 года дисконт на stETH превысил 5%. На момент написания производные токены торгуются на 2,3% ниже нативных монет Ethereum (на Curve).

Напомним, в том же месяце стоящая за развитием Lido децентрализованная организация инициировала голосование касательно ограничения доли протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.