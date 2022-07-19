Команда Lido Finance запустит ликвидный стейкинг в L2-решениях для Ethereum
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Команда Lido Finance запустит ликвидный стейкинг в L2-решениях для Ethereum

Команда Lido Finance запустит ликвидный стейкинг в L2-решениях для Ethereum


Команда Lido Finance анонсировала запуск сервиса ликвидного стейкинга Ethereum 2.0 в сетях масштабирования второго уровня (L2).



«Ethereum масштабируется, и Lido следует его примеру. Мы очень рады раскрыть наши планы по экспансии сервиса на L2, начиная с расширения stETH в растущей экосистеме DeFi [на базе решений второго уровня]. Для пользователей это означает стейкинг с более низкими комиссиями и доступ к новому набору децентрализованных приложений повышения доходности», — написали разработчики.


Lido Finance — сервис для ликвидного стейкинга криптовалют. Протокол позволяет депонировать монеты в релевантный контракт и получить взамен сумму «производных» токенов, которые можно использовать в DeFi-сервисах. В случае с Ethereum это токены stETH.


Команда проекта подчеркнула, что не ограничится отдельным L2-решением. Сервис запустят «во всех достаточно проверенных сетях второго уровня с продемонстрированной экономической активностью». Начать планируют с Arbitrum and Optimism.


Для реализации задуманного Lido уже интегрировали с Aztec и Argent. Первая — ориентированная на конфиденциальность сеть второго уровня, использующая технологию ZK-Rollups, второй — провайдер криптокошельков, который задействует решение zkSync от Matter Labs.


На начальном этапе команда обеспечит поддержку обернутых stETH (wstETH). Сотрудничество с двумя вышеуказанными проектами позволит пользователям размещать wstETH в доступных сетях второго уровня.


По данным Duna Analytics, Lido является крупнейшим сервисов ликвидного стейкинга Ethereum 2.0. На его долю приходится свыше 31% всех активов на соответствующем депозитном контракте. TVL проекта оценивается в $6,25 млрд.


В июне 2022 года дисконт на stETH превысил 5%. На момент написания производные токены торгуются на 2,3% ниже нативных монет Ethereum (на Curve). 


Напомним, в том же месяце стоящая за развитием Lido децентрализованная организация инициировала голосование касательно ограничения доли протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.

# Экономика lido, стейкинг, новости
По материалам: ForkLog

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