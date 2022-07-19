Котировки биткоина преодолели уровень $23 000

Во вторник, 19 июля, котировки биткоина достигли диапазона выше $23 000 — впервые с 14 июня. За последние сутки актив вырос почти на 3,5%, на момент написания криптовалюта торгуется вблизи $23 210.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Вслед за флагманами в зеленую зону перешли все криптовалюты из топ-10 по капитализации. Лучшую динамику показала Solana — цена актива выросла более чем на 10,5%.

Данные: CoinGecko.

Совокупная стоимость рынка приблизилась к $1,1 трлн. Индекс доминирования биткоина составил 40,3%.

Согласно Glassnode, индикатор MVRV Z-Score c 13 июня находится ниже нулевого уровня. Это свидетельствует о том, что рыночная стоимость биткоина ниже реализованной. Исторически это указывает на потенциальное дно рынка.

Динамика индикатора MVRV Z-Score. Данные: Glassnode.

Аналитики Glassnode также отметили признаки формирования дна биткоином. Специалисты указали, что долгосрочные инвесторы возобновили накопление криптовалюты, а ходлеры не стремятся избавиться от принадлежащих им монет.

«Индекс страха и жадности» достиг уровня 30, что свидетельствует об улучшении настроений инвесторов. 18 июня индикатор опустился до экстремально низкой отметки 6 — впервые с августа 2019 года.

Напомним, в Grayscale Investments допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.