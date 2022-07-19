Ксения Собчак встала на сторону Валерия Меладзе, которого назвали предателем
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Ксения Собчак встала на сторону Валерия Меладзе, которого назвали предателем

Ксения Собчак встала на сторону Валерия Меладзе, которого назвали предателем

Недавно Валерий Меладзе всерьез задумался о завершении карьеры в шоу-бизнесе. Произошло это после того, как певец попал в список нежелательных артистов в России, выступающих против ее политической позиции. Теперь же стало известно, что звезда продолжит выступать в Европе и будет петь для очень состоятельных людей.


Телеведущая Ксения Собчак поддержала 57-летнего исполнителя, отметив, что он все делает по совести.

«Очередные набросы от мастеров пера: Меладзе не считает Россию своей Родиной. Ах, какой негодник и предатель, вы посмотрите! А деньги-то где зарабатывает? Ну и все в этом духе. Но вот как на самом деле Валерий обозначил свою позицию в нашем интервью годичной давности: родился и вырос в Грузии, учился на Украине, живу в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам — любовь», — поделилась телезвезда в своем Telegram-канале.

Сам Меладзе предпочитает не комментировать сплетни и нелестные высказывания в свой адрес. Иногда артист все же выходит на связь с поклонниками и делится творческими планами.

«...Я потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — рассказывал исполнитель в мае, отметив, что увлекся наукой, которой когда-то в молодости, до музыкальной карьеры, всерьез занимала его.

Фанатов очень расстроило такое положение дел. Они призвали артиста не оставлять сцену и продолжать радовать их своим песенным творчеством. Что ж, похоже, Валерий Шотаевич внял мольбам поклонников, вот только будут ли теперь его хиты доступны для всех, покажет время.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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