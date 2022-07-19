Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
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Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе

Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об артисте. Светская львица в «Телеграм» встала на защиту музыканта Валерия Меладзе, на которого, как она выразилась, набросились с новой силой «мастера пера». «Но вот как на самом деле Валерий обозначил позицию относительно своего отношения в нашем интервью годичной давности: родился и вырос в Грузии, учился в Украине, живет в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам - любовь. Поэтому сердце мое разрывается», сказала Ксения Собчак.
Ранее в СМИ появились яркие заголовки. В них отмечалось, что якобы Валерий Меладзе никогда не считал Россию своей родиной. Он рассказывал, что у него есть грузинский паспорт. Также стало известно, что Валерий Меладзе решил выступить в Монако. Музыкант активно зазывал поклонников на свое выступление.    
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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