Кто был у Курбана Омарова после Бородиной
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Кто был у Курбана Омарова после Бородиной

Кто был у Курбана Омарова после Бородиной

Летом прошлого года Ксения Бородина развелась со вторым супругом, бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым. Поначалу пара хранила молчание по поводу причины расставания, но постепенно экс-супруги стали раскрывать неприятные подробности. Выяснилось, что Курбан – абьюзер и изменщик. Впрочем, Ксения от мужа тоже не отставала.

По слухам, Бородина начала встречаться с другом бывшего мужа, причем Омаров намекнул, что она крутила роман даже во время их брака. Но оказалось, что и сам Курбан далеко не «белый и пушистый». Так, недавно он признался, что сразу после развода начал жить с новой девушкой.

Курбан то ли похвастался, то ли оправдался перед посчиками за каблук, воткнутый в спинку кровати. Такое фото появилось на его страничке в личной социальной сети. По надписи понятно, что мужчина с кем-то очень серьезно поссорился, и нервы бедной девушки не выдержали. Вот она и набросилась на оппонента со своими туфельками.



Ниже Омаров написал, что на данный момент он радуется своей полной свободе. По словам экс-возлюбленного Бородиной, сразу после развода он съехался с новой возлюбленной, с которой и встречался почти год. А сейчас ему настолько хорошо, что он даже не задумывается о каких-либо отношениях. При этом роман с замужней женщиной Анастасией Кудряшовой, с которой Курбана однажды заметили в кафе, он комментировать так и не стал.


Получается, что Курбан сильно и не страдал по Ксении – ему было с кем скрасить свои вечера после развода. Омаров наслаждался новыми отношениями, пока Бородина переживала нелегкое для себя расставание с возлюбленным.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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