Кушанашвили – Разину: «Оставь Шатунова в покое. Молись за оставшихся без отца детей»

Многие поклонники и коллеги Юрия Шатунова считают, что кумира довел до смерти Андрей Разин, предъявляющий ему бесконечные судебные иски. Однако сам продюсер выдвигает все новые и новые догадки по поводу причин, приведших к трагедии.

Недавно Андрей Разин выступил с громким заявлением, обвинив в смерти Шатунова судью, якобы давшую Юрию ложную надежду на выигрыш в многолетней тяжбе. 58-летний продюсер подчеркнул, что так просто сотрудница юстиции не отделается и ответит за трагедию. Но позже мужчина прошелся по окружению исполнителя хита «Седая ночь», которые, по его мнению, на последних концертах давали артисту сильные таблетки, дабы не платить неустойку.

«Шатунов практически в предынфарктном состоянии пел еще почти час. Чтобы он смог дотянуть до конца тура, ему давали то ли тазепам, то ли какой-то подобный транквилизатор, который назначают при болях в сердце. Наш общий знакомый рассказал мне, что сам видел, как Юра брал эти таблетки у Кудряшова...» — сообщает Разин.

Новый выпад Андрея Александровича возмутил Отара Кушанашвили. 52-летний ведущий не смог сдержаться, услышав об очередной версии из уст шоумена. «Зачем, Андрей?! Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ты же любил этого парня как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогонку ему? Какие транквилизаторы, я его что ли не знал? Оставьте этого парня в покое. Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — говорит он в своем YouTube-шоу «Каково?!»

К слову, журналист не впервые резко комментирует действия бывшего коллеги Шатунова. Отара, мягко говоря, раздражает личность бывшего руководителя «Ласкового мая». Он даже рад мысли, что продюсеру приходится несладко после смерти певца.

«Напрасно думаете, что Разин — чучело набитое соломой. Я и сам так раньше думал, но он человек сострадательный. Если продлит судебные процессы, тогда выражу ему фи. А так, он же отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как он выключает свет и готовится ко сну. Разин не содействовал нормальной жизни Шатунова этими судами...» — делился Кушанашвили.