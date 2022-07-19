Кузнецова: Задолженность по жилью перед сиротами планируется ликвидировать до 2030 года

Реализация плана, предложенного рабочей группой Госдумы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, позволит ликвидировать задолженность по жилью перед детьми-сиротами до 2030 года, сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в пресс-центре «Парламентской газеты».

В рабочей группе, созданной в Госдуме, по поручению спикера палаты Вячеслава Володина постарались свести в один документ перечень норм в сфере обеспечения детей-сирот жильем и все существующие в этой сфере противоречия, сказала Кузнецова. «Мы все собрали, чтобы необходимые нормы были утверждены в необходимой последовательности, были приняты и управленческие решения, решены организационные и финансовые вопросы», — сказала политик.

«Мы рассчитали, что данный план позволит ликвидировать задолженность по жилью перед детьми-сиротами до 2030 года», — добавила она. Сейчас идет непростой процесс согласования предлагаемых мер с ведомствами, сообщила она. «Большинство ведомств уже поддержало эти меры», — сказала Кузнецова. В частности, они касаются наставничества и сопровождения выпускников сиротских учреждений, условий выдачи сертификата на жилье.

Исполненной можно считать задачу только тогда, когда ребенок обеспечен жильем, а не когда выдан сертификат, добавила Кузнецова. «Такие охранные механизмы мы заложили, плюс комплексный подход, надеюсь, наши меры будут услышаны», — добавила она.



