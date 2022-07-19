Лариса Долина закрутила роман с молодым участником шоу «Голос»

Слухи о личной жизни певицы Ларисы Долиной гуляют уже давно. В прошлом месяце Лариса Долина выпустила премьеру новой песни, которую она записала в дуэте с 38-летним участником шоу «Голос». Александр Еловских был звездой девятого сезона телеконкурса, но до финала не дошёл. Несмотря на отсутствие победы, певцу удалось уговорить Долину на запись совместного хита. На самом деле Еловских познакомился с Долиной еще десять лет назад и с тех пор часто пересекался с ней на музыкальных мероприятиях. Но до недавнего времени ему не хватало смелости подойти и предложить совместную работу. Когда певец всё же осуществил свою мечту, в светских кругах поползли слухи о тайном романе пары. Многие были уверены, что Долина не стала бы просто так помогать молодому артисту.Как раз на днях Лариса Александровна подтвердила, что её сердце снова занято. Нетрудно догадаться, что это признание лишь подогрело слухи о том, что артистка встречается с участником «Голоса». Однако Еловских заверил, что его связывают с Долиной только рабочие отношения. На этот вопрос певец ответил за кулисами Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». «У нас творческий роман, но не более того. Это великая женщина! Очень стильная, красивая и умная! Я смотрю на нее как на наставника, учусь работоспособности»,— сказал Еловских Dni.ru. Остаётся ждать, что Долина рано или поздно сама рассекретит тайного возлюбленного. Кстати, ни у кого нет сомнений, что влюбленных разделяет заметная разница в возрасте.