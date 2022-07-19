Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с психикой
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Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с психикой

Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с психикойЛеди Гага призналась в желании завершить карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем

36-летняя американская певица и актриса Леди Гага призналась, что хотела завершить карьеру из-за проблем с психикой. Об этом сообщает The Independent.

Артистка рассказала, что из-за депрессивного состояния она была готова закончить творческую деятельность: «Было время, когда я думала, что больше никогда не вернусь на сцену. Мне было так грустно, что я не видела ничего, кроме болезненного кошмара».

Исполнительница добавила, что продолжить музыкальную карьеру ей помогли поддержка и любовь поклонников. Гага подчеркнула, что теперь не испытывает проблем с ментальным здоровьем. «Я преодолела свой кошмар любовью, поддержкой, доверием, правдой, храбростью, талантом и самоотверженностью. Я так благодарна», — сообщила певица.

В 2017 году артистке диагностировали фибромиалгию — хроническое заболевание, сопровождающееся острой болью в костно-мышечных структурах. Через три года знаменитость призналась, что страдала депрессией, из-за чего думала о суициде.

В середине июня стало известно, что Леди Гага стала новой кандидаткой на роль Харли Квинн в «Джокере 2». Сообщается, что персонаж Харли Квинн в сиквеле под названием «Джокер: Безумие на двоих» будет отличаться от персонажа, которого играла Марго Робби в двух частях «Отряда Самоубийц», а также спин-оффе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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