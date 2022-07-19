Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе

Первый состав культовой группы 90-х соберется вместе, чтобы выступить на юбилейном концерте Владимира Левкина. Все эти годы артисты поддерживали между собой общение, но ни разу не воссоединялись на сцене.

Недавно одному из главных солистов группы «На-На», Владимиру Левкину, исполнилось 55 лет. Праздник артист отметил в узком кругу родных и близких. А вот в сентябре намерен устроить широкое празднование, собрав всех своих друзей-артистов и поклонников в «ГлавКлубе» на юбилейном концерте. Одним из сюрпризов станет то, что в этот вечер на сцену вернется легендарный золотой состав коллектива, который когда-то принес Левкину популярность. Помимо Владимира это Валерий Юрин, Александр Запорожец, Павел Соколов.

«Конечно, мы поддерживали отношения все эти годы, но ни разу не собирались так, чтобы исполнить старые хиты, вернуться в то время, когда были молоды, счастливы и подпевали «Упала шляпа», — поделился со «СтарХитом» Левкин. — Позвал я и остальных участников группы разных лет, и нашего продюсера-создателя — Бари Алибасова. Тот признался, что у него есть свои идеи для концерта, поэтому, возможно, будут неожиданности, Бари Каримович по ним большой спец».

Также выступят и другие звездные гости — Марина Хлебникова, Юта, Игорь Корнилов, Александр Скрип и многие другие звезды 90-х. Выступят и супруга Левкина — певица Маруся, и их 10-летняя дочь Ника, которая пошла по стопам звездного отца. Тот не раз делился, что младшая наследница растет настоящей артисткой: девочка с малых лет выступает с родителями, посещает светские мероприятия, выходит на подиум в качестве модели, играет в театральных постановках. И все это делает с неподдельным интересом и энтузиазмом.

«Я дочек балую, и старшую, и младшую. Но вить веревки из меня у Ники не получается. Она должна расти самостоятельной и понимать, что иногда надо самой принять решение, а папе дать возможность поработать. Нужно не трогать его какое-то время и одеться, к примеру, без помощи. У нее это здорово получается, правда не быстро. Но когда говорю ей: «У тебя 10 минут. Не успеешь собраться, не возьму с собой», она моментально все делает. Ника ездит с мамой и папой на гастроли, но тут главное — за ней следить, а то выбежит микрофоны отнимать», — рассказывал Владимир в одном из интервью.