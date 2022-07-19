Лиза Арзамасова прыгнула с 70-метровой высоты: как на это отреагировали подписчики актрисы
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Лиза Арзамасова прыгнула с 70-метровой высоты: как на это отреагировали подписчики актрисы

Лиза Арзамасова прыгнула с 70-метровой высоты: как на это отреагировали подписчики актрисы

Актриса Лиза Арзамасова, ставшая популярной благодаря сериалу «Папины дочки», удивила своих подписчиков смелым, но опасным поступком. Она поделилась на своей странице в соцсети Инстаграм (запрещена в РФ) видео, на котором запечатлен момент прыжка на тарзанке.  Пользователи сети удивились тому, что молодая мама решается на такие опасные виды отдыха.


Напомним, что в августе 2021 года актриса и ее супруг Илья Авербух стали родителями. Для Лизы это первый ребенок, а для Авербуха – второй. В 2004 году у него родился сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачёвой.


Увидев видео, поклонники актрисы заволновались: как может мать годовалого ребенка подвергать себя такому неоправданному риску. В своих комментариях к посту подписчики пишут:

«Экстрим этот не одобряю», «Лиза вы мама, не рискуйте так пжл», «Очень безответственно, ради видео. Рисковать, имея ребенка маленького. Для чего?», «Зачем так рисковать, когда малыш есть?», «Безрассудная мать...», «А у меня после рождения ребёнка совсем по другому инстинкт самосохранения работает».


Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух официально оформили отношения в декабре 2020 года. В августе 2021 года стало известно, что супруги стали родителями сына, которого назвали Львом. В октябре того же года Лиза уже вернулась к съемкам.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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