Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости (10 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости (10 фото)

Джастин Джедлика — живой КенОбщество бывает очень жестоким. Начиная со школьной скамьи, детишки начинают высмеивать тех, кто на них не похож. И, конечно же, причиной тому является нестандартная внешность. Кому-то достается за худобу или полноту, другим за низкий рост, большие уши или длинный нос и так далее. Само собой, все это отражается на людях, которым приходится терпеть подобные издевки и насмешливые взгляды. Одни люди могут принять себя такими какие они есть и послать остальных на три буквы. Но, увы, не у всех есть такая сила воли. Некоторые выбирают путь наименьшего сопротивления и идут сдаваться к пластическим хирургам. В этом нет ничего плохо, если помнить о здравом смысле. К сожалению, есть такие ребята, которые не знают слова "стоп". В итоге они превращают себя в... персонажей какой-то видеоигры. И что-то подсказывает, что новый образ не сделал их намного счастливее. А некоторым и вовсе все эти операции были не нужны.

Джастин Джедлика — живой Кен


Джастин — парень, который умудрился сделать сотни косметических процедур и потратить на это десятки тысяч долларов, чтобы походить на друга куклы Барби.

Преданный фанат музыкальной группы — Оли Лондон

Преданный фанат музыкальной группы — Оли Лондон
Любовь к музыкантам может творить невероятные вещи и в буквальном смысле сводить фанатов с ума. Оли — преданный поклонник группы BTS. Он прошёл более сотни процедур, чтобы стать копией Чимина (один из участников группы). Множественные трансформации преобразили Оли до неузнаваемости, сделав его внешность кукольной.

Обладательница идеальной фигуры Пикси Фокс

Обладательница идеальной фигуры Пикси Фокс
Симпатичная девушка Пикси вдохновилась анимационной картиной «Кто подставил кролика Роджера?». Она решила вопреки всему стать похожей на модницу Джессику Рэббит. Девушка потратила более ста тысяч долларов, чтобы исправить все «недостатки» и воплотить свою мечту.

Тара Джейн — новая версия куклы Барби

Тара Джейн — новая версия куклы Барби
Бывшая медсестра Тара потратила уйму денег, чтобы добиться внешности мечты. Австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби

Ценитель кукол Bratz — Невен Цыганович

Ценитель кукол Bratz — Невен Цыганович
Хорватский стилист Невен Цыганович обратился за помощью к пластическим хирургам, чтобы стать похожим на куклу Bratz. Несмотря на то, что очевидного сходства добиться не удалось, парень отныне точно не затеряется в толпе.

Российская Барби — Анжелика Кенова

Российская Барби — Анжелика Кенова
Модель из Москвы с детства чувствовала себя настоящей куклой Барби. Девушка призналась, что когда ей исполнилось шесть лет, мама сама начала одевать её в яркие, кукольные наряды. Анжелика настолько свыклась с новым образом, что больше не захотела с ним расставаться.

Ещё один живой Кен — Маурисио Гальди

Ещё один живой Кен — Маурисио Гальди
Маурисио всегда хотел быть актёром. К сожалению, на кинопробах ему отказали, заявив, что он недостаточно красив для карьеры в кино. С тех пор парень начал прибегать к пластической хирургии, чтобы сделать свою внешность идеальной.

Сказочная принцесса — Андресса Дамиани

Сказочная принцесса — Андресса Дамиани
Андресса — бразильская кукла Барби, умеющая перевоплощаться в сказочных принцесс с помощью удачно подобранного макияжа и ярких нарядов.

Штеффи Мулик — живая кукла Bratz

Штеффи Мулик — живая кукла Bratz
Штеффи Мулик впервые отправилась в хирургу в возрасте 13 лет. Корректировать внешность девочка начала с разрешения мамы и тёти, которые на тот момент работали в бьюти-индустрии.

Бонус: Юлия Винс — бодибилдерша с лицом Барби

Бонус: Юлия Винс — бодибилдерша с лицом Барби
Спортсменка из Энгельса попала в топ-15 самых необычных людей России. Девушка прославилась своей спортивной фигурой и миловидным кукольным лицом.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

В Турции спрогнозировали распад «американского Ближнего Востока»
В Турции спрогнозировали распад «американского Ближнего Востока»
В ОП РФ обсудят способы защиты детей от деструктивного контента
В ОП РФ обсудят способы защиты детей от деструктивного контента
Цена токена MATIC выросла почти на 27% за сутки
Цена токена MATIC выросла почти на 27% за сутки
Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости (10 фото)
Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости
Жена Игоря Крутого поделилась фото младшей дочери - именинницы
Жена Игоря Крутого поделилась фото младшей дочери - именинницы
Тайна мужа Этери Тутберидзе раскрыта
Тайна мужа Этери Тутберидзе раскрыта
Переход Меркурия в Знак Льва 19 июля: чем нам поможет планета в ближайшие недели
Переход Меркурия в Знак Льва 19 июля: чем нам поможет планета в
The Economist назвал 3 причины для прекращения американской военной помощи Украине
The Economist назвал 3 причины для прекращения американской военной
Кушанашвили – Разину: «Оставь Шатунова в покое. Молись за оставшихся без отца детей»
Кушанашвили – Разину: «Оставь Шатунова в покое. Молись за оставшихся
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
Инфляцию назвали неизбежной
Инфляцию назвали неизбежной
Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам
Чехия призвала Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам

Топ на сегодня

Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Олег Верещагин: «Никогда не хотел быть рядом с Еприкян, потому что она принимает решение»
Олег Верещагин: «Никогда не хотел быть рядом с Еприкян, потому что

Еще по теме

Люди-талисманы: какими они бывают и в чем их сила
Светлана Юрченко считает, что человек должен принимать себя таким, какой он есть
Какие проблемы решает пластическая хирургия
Мелодрама – хороший способ провести время интересно