Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости (10 фото)

Вадим Карасев

Общество бывает очень жестоким. Начиная со школьной скамьи, детишки начинают высмеивать тех, кто на них не похож. И, конечно же, причиной тому является нестандартная внешность. Кому-то достается за худобу или полноту, другим за низкий рост, большие уши или длинный нос и так далее. Само собой, все это отражается на людях, которым приходится терпеть подобные издевки и насмешливые взгляды. Одни люди могут принять себя такими какие они есть и послать остальных на три буквы. Но, увы, не у всех есть такая сила воли. Некоторые выбирают путь наименьшего сопротивления и идут сдаваться к пластическим хирургам. В этом нет ничего плохо, если помнить о здравом смысле. К сожалению, есть такие ребята, которые не знают слова "стоп". В итоге они превращают себя в... персонажей какой-то видеоигры. И что-то подсказывает, что новый образ не сделал их намного счастливее. А некоторым и вовсе все эти операции были не нужны.Джастин Джедлика — живой КенДжастин — парень, который умудрился сделать сотни косметических процедур и потратить на это десятки тысяч долларов, чтобы походить на друга куклы Барби.Преданный фанат музыкальной группы — Оли ЛондонЛюбовь к музыкантам может творить невероятные вещи и в буквальном смысле сводить фанатов с ума. Оли — преданный поклонник группы BTS. Он прошёл более сотни процедур, чтобы стать копией Чимина (один из участников группы). Множественные трансформации преобразили Оли до неузнаваемости, сделав его внешность кукольной.Обладательница идеальной фигуры Пикси ФоксСимпатичная девушка Пикси вдохновилась анимационной картиной «Кто подставил кролика Роджера?». Она решила вопреки всему стать похожей на модницу Джессику Рэббит. Девушка потратила более ста тысяч долларов, чтобы исправить все «недостатки» и воплотить свою мечту.Тара Джейн — новая версия куклы БарбиБывшая медсестра Тара потратила уйму денег, чтобы добиться внешности мечты. Австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы БарбиЦенитель кукол Bratz — Невен ЦыгановичХорватский стилист Невен Цыганович обратился за помощью к пластическим хирургам, чтобы стать похожим на куклу Bratz. Несмотря на то, что очевидного сходства добиться не удалось, парень отныне точно не затеряется в толпе.Российская Барби — Анжелика КеноваМодель из Москвы с детства чувствовала себя настоящей куклой Барби. Девушка призналась, что когда ей исполнилось шесть лет, мама сама начала одевать её в яркие, кукольные наряды. Анжелика настолько свыклась с новым образом, что больше не захотела с ним расставаться.Ещё один живой Кен — Маурисио ГальдиМаурисио всегда хотел быть актёром. К сожалению, на кинопробах ему отказали, заявив, что он недостаточно красив для карьеры в кино. С тех пор парень начал прибегать к пластической хирургии, чтобы сделать свою внешность идеальной.Сказочная принцесса — Андресса ДамианиАндресса — бразильская кукла Барби, умеющая перевоплощаться в сказочных принцесс с помощью удачно подобранного макияжа и ярких нарядов.Штеффи Мулик — живая кукла BratzШтеффи Мулик впервые отправилась в хирургу в возрасте 13 лет. Корректировать внешность девочка начала с разрешения мамы и тёти, которые на тот момент работали в бьюти-индустрии.Бонус: Юлия Винс — бодибилдерша с лицом БарбиСпортсменка из Энгельса попала в топ-15 самых необычных людей России. Девушка прославилась своей спортивной фигурой и миловидным кукольным лицом.