Люди в сети поделились смешными и нелепыми кличками своих котов, и теперь кому-то точно нужно прятать тапочки
Если вы владелец домашнего животного, то готовы поспорить, что помимо официального имени вы по-разному называете своего питомца. Так сказать, по обстоятельствам. Но что же скрывается за привычными обращениями, какое имя они таят?
Адам из Твиттера создал тред, в котором утверждает, что владельцы собак более консервативны и дают условно нормальные, привычные имена, чего не скажешь о владельцах кошек. И знаете что? А то, что, кажется, он был полностью прав! Люди с радостью делились своими уникальными именами котанов, благодаря чему тред набрал уже почти 40 тысяч ретвитов и почти 490 тысяч лайков! Вот где кошатники смогли разойтись на славу! 🙂
Собственно, с чего всё и началось
В данном случае, кошачье имя — это отсылка к популярным снекам. И если это выдуманное имя может показаться бредом, то нет. Существуют люди, которые реально так называют животных.
Донт стоп ми мяу, как говорится
Память подводит
Список кошачьих дел:
— поорать блажниной в недоступном двуногому месте;
— сожрать дождик или что-то блестящее и неперевариваемое;
— сделать блестящие блёвушки прямо перед ложем двуного;
— шуршать пакетом и рвать обивку;
— умереть (зачёркнуто);
— продолжать свой список до бесконечности.
Распространённое имя
Ёрш чистой воды
Во имя тыгыдыка по квартирным прериям
Коты животные уникальные, хитрые и ушлые. Вот, бывает, положишь кота на стул, а он уже в Твери. Это мы к чему? А к тому, что не стоит удивляться в тот момент, когда вы внезапно обнаружили рядом с собой кота. Своего или чужого 🙂
Вместить невместимое
Мохнатый салат
Напоминалочка о кошачьем здоровье
Тут сам Бог велел
Между смертью и налогами любой бы выбрал наггетс!
Коты очень похожи на людей. Например, они так же смешно чихают.
Классическая угроза от всех хвостоведов
Достойному коту — достойный хозяин
А что, вполне удобно и всегда под рукой
Тема еды одна из самых востребованных
Разные, но всё же рядом
Расскажите, какими необычными или вполне классическими именами вы назвали своих питомцев? 🙂