Люди в сети поделились смешными и нелепыми кличками своих котов, и теперь кому-то точно нужно прятать тапочки

Если вы владелец домашнего животного, то готовы поспорить, что помимо официального имени вы по-разному называете своего питомца. Так сказать, по обстоятельствам. Но что же скрывается за привычными обращениями, какое имя они таят?

Адам из Твиттера создал тред, в котором утверждает, что владельцы собак более консервативны и дают условно нормальные, привычные имена, чего не скажешь о владельцах кошек. И знаете что? А то, что, кажется, он был полностью прав! Люди с радостью делились своими уникальными именами котанов, благодаря чему тред набрал уже почти 40 тысяч ретвитов и почти 490 тысяч лайков! Вот где кошатники смогли разойтись на славу! 🙂

Собственно, с чего всё и началось

В данном случае, кошачье имя — это отсылка к популярным снекам. И если это выдуманное имя может показаться бредом, то нет. Существуют люди, которые реально так называют животных.

Донт стоп ми мяу, как говорится

Память подводит

Список кошачьих дел:

— поорать блажниной в недоступном двуногому месте;

— сожрать дождик или что-то блестящее и неперевариваемое;

— сделать блестящие блёвушки прямо перед ложем двуного;

— шуршать пакетом и рвать обивку;

— умереть (зачёркнуто);

— продолжать свой список до бесконечности.

Распространённое имя

Ёрш чистой воды

Во имя тыгыдыка по квартирным прериям

Коты животные уникальные, хитрые и ушлые. Вот, бывает, положишь кота на стул, а он уже в Твери. Это мы к чему? А к тому, что не стоит удивляться в тот момент, когда вы внезапно обнаружили рядом с собой кота. Своего или чужого 🙂

Вместить невместимое

Мохнатый салат

Напоминалочка о кошачьем здоровье

Тут сам Бог велел

Между смертью и налогами любой бы выбрал наггетс!

Коты очень похожи на людей. Например, они так же смешно чихают.

Классическая угроза от всех хвостоведов

Достойному коту — достойный хозяин

А что, вполне удобно и всегда под рукой

Тема еды одна из самых востребованных

Разные, но всё же рядом

Расскажите, какими необычными или вполне классическими именами вы назвали своих питомцев? 🙂