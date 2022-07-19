Люди в сети поделились смешными и нелепыми кличками своих котов, и теперь кому-то точно нужно прятать тапочки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Люди в сети поделились смешными и нелепыми кличками своих котов, и теперь кому-то точно нужно прятать тапочки

Люди в сети поделились смешными и нелепыми кличками своих котов, и теперь кому-то точно нужно прятать тапочки

Люди в сети поделились смешными и нелепыми кличками своих котов, и теперь кому-то точно нужно прятать тапочки

Если вы владелец домашнего животного, то готовы поспорить, что помимо официального имени вы по-разному называете своего питомца. Так сказать, по обстоятельствам. Но что же скрывается за привычными обращениями, какое имя они таят?

Адам из Твиттера создал тред, в котором утверждает, что владельцы собак более консервативны и дают условно нормальные, привычные имена, чего не скажешь о владельцах кошек. И знаете что? А то, что, кажется, он был полностью прав! Люди с радостью делились своими уникальными именами котанов, благодаря чему тред набрал уже почти 40 тысяч ретвитов и почти 490 тысяч лайков! Вот где кошатники смогли разойтись на славу! 🙂

Собственно, с чего всё и началось

В данном случае, кошачье имя — это отсылка к популярным снекам. И если это выдуманное имя может показаться бредом, то нет. Существуют люди, которые реально так называют животных.

Донт стоп ми мяу, как говорится

Память подводит

Список кошачьих дел:
— поорать блажниной в недоступном двуногому месте;
— сожрать дождик или что-то блестящее и неперевариваемое;

— сделать блестящие блёвушки прямо перед ложем двуного;
— шуршать пакетом и рвать обивку;

— умереть (зачёркнуто);

— продолжать свой список до бесконечности.

Распространённое имя

Ёрш чистой воды

Во имя тыгыдыка по квартирным прериям

Коты животные уникальные, хитрые и ушлые. Вот, бывает, положишь кота на стул, а он уже в Твери. Это мы к чему? А к тому, что не стоит удивляться в тот момент, когда вы внезапно обнаружили рядом с собой кота. Своего или чужого 🙂

Вместить невместимое

Мохнатый салат

Напоминалочка о кошачьем здоровье

Тут сам Бог велел

Между смертью и налогами любой бы выбрал наггетс!

Коты очень похожи на людей. Например, они так же смешно чихают.

Классическая угроза от всех хвостоведов

Достойному коту — достойный хозяин

А что, вполне удобно и всегда под рукой

Тема еды одна из самых востребованных

Разные, но всё же рядом

Расскажите, какими необычными или вполне классическими именами вы назвали своих питомцев? 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Кольцо за 10 миллионов, платье со съемок и тайная вечеринка. Подробности свадьбы Лопес и Аффлека
Кольцо за 10 миллионов, платье со съемок и тайная вечеринка.
Ученые создали робособаку, которая научилась ходить за час
Ученые создали робособаку, которая научилась ходить за час
В Иркутской области военкомат формирует именные подразделения «Ангара»
В Иркутской области военкомат формирует именные подразделения «Ангара»
Женский гороскоп на 20 июля 2022 года: многие знаки зодиака столкнутся с изменениями в разных сферах жизни
Женский гороскоп на 20 июля 2022 года: многие знаки зодиака
В Кремле посоветовали спросить у Путина о его планах на выборы 2024 года
В Кремле посоветовали спросить у Путина о его планах на выборы 2024
Иранского режиссера Панахи приговорили к тюремному заключению
Иранского режиссера Панахи приговорили к тюремному заключению
Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС
Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Виктория Боня придумала страшную месть подруге, которая изменяла с ее мужчиной
Виктория Боня придумала страшную месть подруге, которая изменяла с ее
Алла Пугачева сделала серьезную операцию, заявила хирург
Алла Пугачева сделала серьезную операцию, заявила хирург
Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Похищенный в годы войны серебряный щит XVII века вернулся в Дрезден
Похищенный в годы войны серебряный щит XVII века вернулся в Дрезден

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Еще по теме

Верховная Рада собирается запретить содержать дома не породистых собак
Люди рассказали о самых впечатляющих «пасхалках» Google
В сети перечислили обязательные для каждого человека поступки
Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у кошек