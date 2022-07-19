Лолита Милявская травмировалась в гримерке

Певица Лолита Милявская рассказала о досадном происшествии. Артистка в минувшие выходные провела очередную фееричную встречу с фанатами. Артистка выступила в известном столичном ночном заведении. Публика была настолько увлечена песнями и зажигательной энергетикой Милявской, что, кажется, лишь единицы заметили тапочки на ногах артистки. Как оказалось, прямо перед выходом на сцену Милявская получила обидную травму, из-за которой ей нельзя было надевать обувь на высоком каблуке. Исполнительница подвернула ногу возле своей гримерки. Не известно, была ли в этом вина организаторов или Лолита пострадала по собственной глупости. В любом случае всю ближайшую неделю ей придется выходить к зрителям в тапочках. Впрочем, на качестве концертов это обстоятельство никак не отразится.«Вчера подвернула ногу, выходя из гримерной, пела в тапочках комнатных, но это никак не сказалось на качестве концерта и приёме. Единственное, предупреждаю всех зрителей: на ближайшую неделю врач запретил каблуки и тапочки пока останутся», — рассказала Лолита. Кстати, во время этого выступления Милявская заговорила о своем отношении к сбежавшей из страны Аллы Пугачевой. Она поддержала обруганную общественностью Примадонну и, исполнив на концерте один из её хитов, сказала о том, что она против любой дискриминации людей. Что касается самой Лолиты, то она на днях официально заявила о том, что не будет следовать примеру эмигрировавших звезд. По словам певицы, в России, где у неё есть признание и работа, она чувствует себя как дома. В то же время своих родных Милявская недавно вывезла в Болгарию.