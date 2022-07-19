Мама Григория Лепса верит, что жена еще вернется к нему

Певец Григорий Лепс недавно развелся. 16 июля Григорий Лепс с размахом отметил 60-летний юбилей. Певец закатил вечеринку, на которую пригласил коллег и звездных друзей. Более того, из Сочи в Москву прилетела мама артиста Натэлла Семеновна. На юбилее не было лишь бывшей жены Григория Викторовича — Анны Шаплыковой. Мама Лепса по этому поводу не расстраивается, так как уверена, что сын еще воссоединится с экс-избранницей. «Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него — что он любит, то и подает ему… Да пройдет все это. Говорю: «Анечка, все это пройдет», — заявила 86-летняя Натэлла Семеновна в документальном фильме «Григорий Лепс. Печаль моя смешна».Родительница музыканта надеется — в скором времени пара помирится и вновь съедется. Сестра Григория Викторовича Этери Алавидзе придерживается такого же мнения. «Все равно остались любовь, желание понять друг друга. Там, где его невозможно понять — Аня всегда хотела его понять, старалась. И до сих пор пытается держать этот удар», — отметила родственница исполнителя. О разводе Лепса и Шаплыковой стало известно в декабре 2021-го. Супруги решили расторгнуть союз после 20 лет совместной жизни. Пара рассталась тихо, без скандалов и дележки имущества. О причинах разрыва до сих пор неизвестно. Ни музыкант, ни Анна не комментируют перемены в личной жизни. «У них трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверное, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», — говорила адвокат Оксана Якимова, которая представляла интересы Шаплыковой.