«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег на бас-гитаре – видео
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег на бас-гитаре – видео

«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег на бас-гитаре – видео

«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег на бас-гитаре – видео

Платону всего девять лет, но он уже может похвастаться музыкальным талантом. Мальчик виртуозно владеет пианино, а сегодня продемонстрировал зажигательную игру на гитаре.


Дмитрий Шепелев похвастался умениями сына. Шоумен опубликовал ролик, на котором мальчик отжигает на бас-гитаре. Платон исполнил ряд рок-композиций, среди которых можно различить хит Ramones.

Поклонники восхитились игрой ребенка, которому всего девять лет. «Отличный парень растет»; «Мамин музыкальный талант передался по наследству», — пишут пользователи Сети. Некоторые также отметили большой вклад в воспитание Платона звездного отца. «Заслуги Дмитрия! Здорово, класс», — восторгаются фанаты.

Ранее Шепелев говорил, что наследник питает особую страсть к тяжелому року. По словам звездного отца, мальчик уже сам вовсю исполняет полюбившиеся песни.

«А еще каждый раз делает новую стрижку, как у любимого музыканта. Последние полтора года — время группы Nirvana и прическа «Курт Кобейн». Новое увлечение Платона — группа Green Day и соответствующая прическа», — делился Дмитрий.

Напомним, что у 39-летнего Шепелева есть еще младший ребенок. В прошлом году возлюбленная Екатерина Тулупова подарила ему сына Тихона. В отличие от первого наследника шоумен не стал долго скрывать внешность второго. Поклонники отмечают: малыш растет копией брата.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой ленты
Голые модели на модном показе показали "бикини" из клейкой
В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников
В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки
«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег на бас-гитаре – видео
«Мамин талант передался»: сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева зажег
Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца
Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
Котировки биткоина преодолели уровень $23 000
История и традиции армянского праздника Вардавар, когда он пройдет в 2022 году
История и традиции армянского праздника Вардавар, когда он пройдет в
Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии
Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии
Иркутская область заняла четвертое место в развитии розничной торговли по итогам пяти месяцев
Иркутская область заняла четвертое место в развитии розничной
Украинское гражданство совладельцев Альфа-банка опровергли
Украинское гражданство совладельцев Альфа-банка опровергли
Стало известно о хакерских атаках на российские АЭС
Стало известно о хакерских атаках на российские АЭС
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Киберпанк откладывается
Киберпанк откладывается

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей жене
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)

Еще по теме

Телеведущий Дмитрий Шепелев учит маленького сына кататься на велосипеде (ФОТО)
Родные Жанны Фриске хотят выдворить Дмитрия Шепелева в Беларусь
Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев учит сына кататься на велосипеде