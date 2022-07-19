Маслякова назвали главным цензором КВН
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Маслякова назвали главным цензором КВН

Маслякова назвали главным цензором КВНДрессировщик Эдгард Запашный назвал ведущего Александра Маслякова главным цензором КВН

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, рассуждая о том, есть ли в КВН цензура, назвал ведущего проекта Александра Маслякова главным цензором Клуба веселых и находчивых. В беседе с KP.RU он также выразил уверенность в том, что именно это и обеспечивает долголетие КВН.

По мнению Запашного, в КВН есть и интеллектуальный юмор, и юмор «на злобу дня». В качестве примера дрессировщик привел команду РУДН: он счел, что участники коллектива позволяли себе политические шутки в адрес самых высокопоставленных лиц.

«Но, конечно же, в КВН есть цензура, и это правильно. Иначе, когда ты молодежи даешь возможность чудить, они могут где-то перегнуть палку. Главным цензором в КВН является сам Александр Васильевич. Это придает долголетие КВН», — заявил Запашный.

Ранее в июле Масляков рассказал о том, планирует ли он он вернуться в передачу в качестве ведущего. Говоря о том, что он провел одну из трех снятых в мае игр КВН, он добавил: «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал». Кроме того, Масляков подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, когда новые выпуски КВН покажут в эфире Первого канала.

В феврале Масляков заразился коронавирусом. Из-за болезни он пропустил несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

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По материалам: lenta.ru

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