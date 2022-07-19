МИД КНР указал на неприемлемость угроз США по поводу санкций против России

Пекин считает неприемлемыми угрозы Вашингтона в адрес Китая в связи соблюдением режима введенных странами Запада антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Представитель КНР прокомментировал заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Чиновник сказал, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений со стороны Китая «дорого обойдутся» Пекину.

Китайский дипломат назвал Вашингтон главным виновником украинского кризиса, подчеркнув, что Пекин «стоит на стороне мира и справедливости». Он также сообщил, что «США должны занять ответственную позицию, способствовать благополучному урегулированию кризисной ситуации на Украине, создать необходимые условия для мирных переговоров между сторонами, вовлеченными в этот конфликт».



