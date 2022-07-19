Милана Тюльпанова: «Не скажу, что бумеранг вернулся Алисе Аршавиной»

Долгое время бывшая жена Андрея Аршавина страдает из-за проблем со здоровьем и внешностью. Как-то по этому поводу язвительно высказывалась Милана Тюльпанова — блондинка считала, что у Алисы проблемы с головой. Теперь Милана думает иначе.

Пока недоброжелатели считают, что Аршавина расплачивается за свои грехи (она якобы увела футболиста у Юлии Барановской), Тюльпанова так не думает.

«Не знаю, что сейчас с Алисой, но, наверное, каждое испытание нам дается для осознания той или иной жизненной ситуации. Не скажу, что это бумеранг ей вернулся, не особо в это верю. Я знаю многих людей, живущих неправильно и творящих непростительные вещи, которым так ничего и вернулось», — поделилась размышлениями 28-летняя Милана.

Сама Алиса предпочла уйти в тень. Недавно стало известно, что она отдала троих детей матери и исчезла. Что касается Андрея Аршавина, то он предпочитает не общаться с экс-супругой. Это в свое время очень ранило ее — брюнетка умоляла спортсмена на встречу с их общей дочерью Есеней.

«Я боюсь провокаций со стороны бывшей жены, поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней: она у меня и на аватарке в мессенджере, и на телефоне. Мне по этому поводу говорят, что дети от Юли, когда мы встречаемся, ревнуют, наверное. Но это мой телефон, и я хочу, чтобы фото Есени было на заставке», — объяснял свое поведение футболист.

Аршавин не скрывал, что раньше был без ума от Алисы, но с годами его чувствам пришел конец. «Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов горы свернуть — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни. Почему все закончилось? Все прозаично... Я бы жил с этой женщиной, но когда обман с ее стороны открылся, я спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?». Алиса сделала выбор ничего не рассказывать и ничего не возвращать. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?», — негодовал он.