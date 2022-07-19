Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в бетонные кольца на Карла Маркса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в бетонные кольца на Карла Маркса

Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в бетонные кольца на Карла Маркса

Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в бетонные кольца на Карла Маркса

Администрация Иркутска прокоментировала ситуацию с высадкой крупномерных деревьев в бетонные кольца, расположенные на улице Карла Маркса. Вопрос обсуждался в одном из иркутских телеграм-каналов. Автор отметила, что ранее мэр Руслан Болотов в интервью IRK.ru рассказал, что на Карла Маркса разместят крупномеры высотой 5 метров. Однако, по ее словам, высадить крупномерные деревья в бетонные кольца вряд ли возможно.

«Я, конечно, очень плохо себе представляю корневую систему трех- или пятиметровых деревьев. Но какая бы она ни была, как будто бы ей не нужен бетон и камни, а нужна земля. И вот у меня пока изумленный вопросик: как вот в эти кольца будут высаживать крупномерные деревья? Точно „не тоненькие веточки“? А смогут 5-метровые (или хотя бы 3-метровые) деревья выжить в такой обстановочке?», — делится автор телеграм-канала.

В администрации Иркутска журналисту IRK.ru пояснили, что диаметр гранитных кругов составляет 1,6 метра. Этого достаточно для высадки в них крупномерных саженцев лип.

«Перед посадкой поверхность внутри кругов очистят от строительного мусора и бетона. С помощью бура сделают каналы глубиной до 1,5 метра, которые заполнят плодородной землей и поместят туда саженцы. На деревья будут действовать гарантийные обязательства, поэтому в случае, если какие-то из них не приживутся, подрядная организация должна будет их заменить», — рассказали в мэрии.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки
Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки
Регина Тодоренко рожала при сыне и муже
Регина Тодоренко рожала при сыне и муже
Жена Виталия Гогунского подала на него в суд
Жена Виталия Гогунского подала на него в суд
Лариса Долина закрутила роман с молодым участником шоу «Голос»
Лариса Долина закрутила роман с молодым участником шоу «Голос»
Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в бетонные кольца на Карла Маркса
Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в
Подсчитан ущерб Европе в случае остановки поставок российского газа
Подсчитан ущерб Европе в случае остановки поставок российского газа
Российский ребенок решил ночью съесть варенье и попал в больницу
Российский ребенок решил ночью съесть варенье и попал в больницу
7 «скрытых жемчужин» из Game Pass за первую половину 2022 года
7 «скрытых жемчужин» из Game Pass за первую половину 2022 года
Актер Александр Домогаров расстался со своей возлюбленной: причины
Актер Александр Домогаров расстался со своей возлюбленной: причины
Страдающий от наркозависимости и тяжелой депрессии Рома Желудь лег в рехаб
Страдающий от наркозависимости и тяжелой депрессии Рома Желудь лег в
Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине
Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине
Блестящее инженерное решение проблемы
Блестящее инженерное решение проблемы

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей жене
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что
Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России
Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России

Еще по теме

Мэрия Иркутска: размещение мозаичного панно на Карла Маркса было согласовано
Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году
На перекрёстке ул. Карла Маркса и Пролетарской был сбит 16-летний ученик
Сенатор предложил переименовать улицу Карла Маркса в Симферополе