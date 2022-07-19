Мэрия Иркутска прокомментировала вопрос о высадке крупномеров в бетонные кольца на Карла Маркса

Администрация Иркутска прокоментировала ситуацию с высадкой крупномерных деревьев в бетонные кольца, расположенные на улице Карла Маркса. Вопрос обсуждался в одном из иркутских телеграм-каналов. Автор отметила, что ранее мэр Руслан Болотов в интервью IRK.ru рассказал, что на Карла Маркса разместят крупномеры высотой 5 метров. Однако, по ее словам, высадить крупномерные деревья в бетонные кольца вряд ли возможно.

«Я, конечно, очень плохо себе представляю корневую систему трех- или пятиметровых деревьев. Но какая бы она ни была, как будто бы ей не нужен бетон и камни, а нужна земля. И вот у меня пока изумленный вопросик: как вот в эти кольца будут высаживать крупномерные деревья? Точно „не тоненькие веточки“? А смогут 5-метровые (или хотя бы 3-метровые) деревья выжить в такой обстановочке?», — делится автор телеграм-канала.

В администрации Иркутска журналисту IRK.ru пояснили, что диаметр гранитных кругов составляет 1,6 метра. Этого достаточно для высадки в них крупномерных саженцев лип.

«Перед посадкой поверхность внутри кругов очистят от строительного мусора и бетона. С помощью бура сделают каналы глубиной до 1,5 метра, которые заполнят плодородной землей и поместят туда саженцы. На деревья будут действовать гарантийные обязательства, поэтому в случае, если какие-то из них не приживутся, подрядная организация должна будет их заменить», — рассказали в мэрии.



