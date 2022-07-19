Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря

56-летняя телеведущая Екатерина Андреева поделилась отпускными кадрами и очаровала поклонников. Екатерина Андреева удивляет поклонников своим подтянутым видом и очарованием. Телеведущая системно занимается йогой и другими практиками для поддержания физической формы и силы духа. Кроме того, звезда Первого канала активно путешествует, одинаково симпатизируя и Северу, и Югу. На сей раз Екатерина Андреева все-таки отправилась к теплому морю. Ее появление на побережье с мокрыми волосами в купальнике со шнуровкой вызвало восхищение у поклонников.Фолловеры были в восторге от ее красоты и моложавости. Многие почитатели Андреевой заметили, что с распущенными волосами она выглядит словно на 10 лет младше. Кстати, Екатерина Андреева не отстает от современных тенденций и вливается в культ спортивного и здорового образа жизни. Телеведущая пробует пересесть с автомобиля на более экологичный и полезный для тела и духа транспорт. В своем Telegram-канале телеведущая похвасталась новым приобретением: у нее появился велосипед. Катается она сейчас только в парках, но считает, что в Москве созданы достаточно комфортные условия и для езды по городу.