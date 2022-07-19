Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря

Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря

Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря
56-летняя телеведущая Екатерина Андреева поделилась отпускными кадрами и очаровала поклонников. Екатерина Андреева удивляет поклонников своим подтянутым видом и очарованием. Телеведущая системно занимается йогой и другими практиками для поддержания физической формы и силы духа. Кроме того, звезда Первого канала активно путешествует, одинаково симпатизируя и Северу, и Югу. На сей раз Екатерина Андреева все-таки отправилась к теплому морю. Ее появление на побережье с мокрыми волосами в купальнике со шнуровкой вызвало восхищение у поклонников.
Фолловеры были в восторге от ее красоты и моложавости. Многие почитатели Андреевой заметили, что с распущенными волосами она выглядит словно на 10 лет младше. Кстати, Екатерина Андреева не отстает от современных тенденций и вливается в культ спортивного и здорового образа жизни. Телеведущая пробует пересесть с автомобиля на более экологичный и полезный для тела и духа транспорт. В своем Telegram-канале телеведущая похвасталась новым приобретением: у нее появился велосипед. Катается она сейчас только в парках, но считает, что в Москве созданы достаточно комфортные условия и для езды по городу.
# Шоу-бизнес Андреева Екатерина
По материалам: z-aya

Последние новости

Какой будет геомагнитная обстановка 19 июля 2022 года и к чему нужно готовиться
Какой будет геомагнитная обстановка 19 июля 2022 года и к чему нужно
Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова
Александр Серов рассказал о своей причастности к разводу Абдулова
Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря
Мокрая Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике на берегу моря
Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске
Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске
Егор Крид признался, на ком женился
Егор Крид признался, на ком женился
Анжелику Варум без макияжа запечатлели на дне рождения Агутина
Анжелику Варум без макияжа запечатлели на дне рождения Агутина
Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание
На звезду «Майора Грома» подали в суд
На звезду «Майора Грома» подали в суд
ТОП-5 распространенных мифов о базовом гардеробе, каким он должен быть, как правильно его составить
ТОП-5 распространенных мифов о базовом гардеробе, каким он должен
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей жене
«Он ее любит»: мама Григория Лепса ждет, что сын вернется к бывшей
В ООН назвали способ избежать мирового голода
В ООН назвали способ избежать мирового голода
Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков
Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков

Топ на сегодня

Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему Вячеславу Зайцеву
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Лавров заявил о незавидной участи Украины и Молдавии
Лавров заявил о незавидной участи Украины и Молдавии
Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл причину
Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл

Еще по теме

Екатерина Андреева подтвердила, что продолжит вести «Время»
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как выглядеть молодо
Екатерина Андреева оправдалась за шикарную жизнь
Екатерина Стриженова высказалась о ЧП на Первом канале