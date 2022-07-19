На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов

На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов

На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатовAdaderana: на выборы президента Шри-Ланки выдвинули трех кандидатов

В парламенте Шри-Ланки выдвинули трех кандидатов на выборы президента страны. Об этом пишет портал Adaderana.

Один из претендентов на пост лидера Шри-Ланки — действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе. Второй кандидат — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, а третий — представитель оппозиционного марксистско-ленинистского альянса «Национальная власть народа», его председатель Анура Кумара Диссанаяке.

Выборы пройдут 20 июля путем парламентского голосования.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку 15 июля, хотя сбежал из страны за несколько дней до этого. Политик покинул остров на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Временно исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов
На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов
В Иркутске проезд в автобусах №28 и №28Р подорожает с 12 августа
В Иркутске проезд в автобусах №28 и №28Р подорожает с 12 августа
Стартовали съемки второй части «Дюны»
Стартовали съемки второй части «Дюны»
Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора
Команда Halo Infinite лишилась очередного ветерана — арт-директора
«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского судится за алименты на дочь
«1500 рублей за три года – насмешка!» Бывшая жена Виталия Гогунского
Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц
Девушка опубликовала переписку с невестой и испортила ей медовый месяц
Посол России заявила о «невероятной популярности» Путина в Индонезии
Посол России заявила о «невероятной популярности» Путина в Индонезии
Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику
Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному
С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой Байкальской тропе
С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой
Главой Лисичанска стал уроженец города Андрей Скорый
Главой Лисичанска стал уроженец города Андрей Скорый
Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе
Легендарная группа «На-На» возвращается на сцену в золотом составе
Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа
Здоровье Ядвиги Поплавской после смерти мужа

Топ на сегодня

Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
20 июля в Иркутске сработают сирены
20 июля в Иркутске сработают сирены
Семья Александра Коваля - кто они?
Семья Александра Коваля - кто они?
Тяжелое испытание для буддиста
Тяжелое испытание для буддиста
Мемы про алкоголь после прошедших выходных (15 фото)
Мемы про алкоголь после прошедших выходных (15 фото)

Еще по теме

В захваченной резиденции президента Шри-Ланки нашли миллионы рупий
Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке
Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежище
На Шри-Ланке созвали экстренное заседание парламента из-за протестов