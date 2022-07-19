На выборы президента в Шри-Ланке выдвинули трех кандидатов

Вадим Карасев

Adaderana: на выборы президента Шри-Ланки выдвинули трех кандидатов

В парламенте Шри-Ланки выдвинули трех кандидатов на выборы президента страны. Об этом пишет портал Adaderana.

Один из претендентов на пост лидера Шри-Ланки — действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе. Второй кандидат — депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, а третий — представитель оппозиционного марксистско-ленинистского альянса «Национальная власть народа», его председатель Анура Кумара Диссанаяке.

Выборы пройдут 20 июля путем парламентского голосования.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку 15 июля, хотя сбежал из страны за несколько дней до этого. Политик покинул остров на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Временно исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.