Названы даты проведения летней Олимпиады-2028

Летние XXXIV Олимпийские игры в Лос-Анджелесе откроются 14 июля 2028 года, а официально завершатся — 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Паралимпийские игры 2028 года откроются 15 августа, а завершатся 27 августа, уточняется в сообщении.

Напомним, о проведении летней Олимпиады в Лос-Анджелесе Международный Олимпийский Комитет объявил 13 сентября 2017 года. Город в третий раз примет Игры после 1932 и 1984 годов.