Названы даты проведения летней Олимпиады-2028
Сегодня, 09:05
Летние XXXIV Олимпийские игры в Лос-Анджелесе откроются 14 июля 2028 года, а официально завершатся — 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.
Паралимпийские игры 2028 года откроются 15 августа, а завершатся 27 августа, уточняется в сообщении.
Напомним, о проведении летней Олимпиады в Лос-Анджелесе Международный Олимпийский Комитет объявил 13 сентября 2017 года. Город в третий раз примет Игры после 1932 и 1984 годов.
По материалам: pnp.ru