Названы даты проведения летней Олимпиады-2028
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Названы даты проведения летней Олимпиады-2028

Названы даты проведения летней Олимпиады-2028

Летние XXXIV Олимпийские игры в Лос-Анджелесе откроются 14 июля 2028 года, а официально завершатся — 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Паралимпийские игры 2028 года откроются 15 августа, а завершатся 27 августа, уточняется в сообщении.

Напомним, о проведении летней Олимпиады в Лос-Анджелесе Международный Олимпийский Комитет объявил 13 сентября 2017 года. Город в третий раз примет Игры после 1932 и 1984 годов.

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По материалам: pnp.ru

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