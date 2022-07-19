Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского

Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Художник Никас Сафронов высказался о дележке имущество певца. Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021-го. С того времени близкие певца поливают друг друга грязью, претендуя на наследство. Никас Сафронов порассуждал, к чему могут привести публичные споры. Как известно, Александр Градский не успел написать завещание. Таким образом на имущество музыканта претендуют его вдова Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними сыновьями, старшие дети Даниил и Мария, а также сестра Наталья. По мнению Никаса Сафронова, это не предел. Не исключено, что в ближайшее время появятся люди, которые представятся наследниками легендарного артиста. Конечно же, и они захотят завладеть накоплениями, которые оставил после себя Александр Борисович.
«Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее», — уверенно заявил 66-летний живописец в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ. Тем временем интриг хватает и без внебрачных детей Градского. Сестра исполнителя не может найти общий язык с Коташенко, а та и не стремится вести переговоры. «Суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки, — так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!» — говорила родственница музыканта.
# Шоу-бизнес Сафронов Никас
По материалам: z-aya

Последние новости

Иранского режиссера Панахи приговорили к тюремному заключению
Иранского режиссера Панахи приговорили к тюремному заключению
Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС
Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Виктория Боня придумала страшную месть подруге, которая изменяла с ее мужчиной
Виктория Боня придумала страшную месть подруге, которая изменяла с ее
Алла Пугачева сделала серьезную операцию, заявила хирург
Алла Пугачева сделала серьезную операцию, заявила хирург
Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Похищенный в годы войны серебряный щит XVII века вернулся в Дрезден
Похищенный в годы войны серебряный щит XVII века вернулся в Дрезден
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Ничего нового" о ресейле, моде и винтаже
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Ничего нового" о ресейле,
Украинский журналист Гордон ответил на объявление в розыск в России
Украинский журналист Гордон ответил на объявление в розыск в России
Мемы и приколы про "это" (15 фото)
Мемы и приколы про "это" (15 фото)
Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека для игры
Авторы Warhammer 40,000: Darktide рассказали о создании саундтрека
Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву
Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева
Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Еще по теме

Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова
Никас Сафронов попал в аварию
Никас Сафронов жестко прошелся по звездам шоу-бизнеса