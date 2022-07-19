Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского

Художник Никас Сафронов высказался о дележке имущество певца. Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021-го. С того времени близкие певца поливают друг друга грязью, претендуя на наследство. Никас Сафронов порассуждал, к чему могут привести публичные споры. Как известно, Александр Градский не успел написать завещание. Таким образом на имущество музыканта претендуют его вдова Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними сыновьями, старшие дети Даниил и Мария, а также сестра Наталья. По мнению Никаса Сафронова, это не предел. Не исключено, что в ближайшее время появятся люди, которые представятся наследниками легендарного артиста. Конечно же, и они захотят завладеть накоплениями, которые оставил после себя Александр Борисович.«Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее», — уверенно заявил 66-летний живописец в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ. Тем временем интриг хватает и без внебрачных детей Градского. Сестра исполнителя не может найти общий язык с Коташенко, а та и не стремится вести переговоры. «Суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки, — так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!» — говорила родственница музыканта.