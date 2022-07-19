«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка

В последнее время актриса и телеведущая проживала и работала в Германии, где у нее обнаружили серьезное заболевание. В ночь на 19 июля Руслана Писанка ушла из жизни. Коллеги артистки рассказали о ее последних днях.

По словам близких Писанки, она до последнего сохраняла оптимизм и верила в лучшее. «Немецкие врачи диагностировали у Русланы тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей болезни. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались в окружении 56-летней Русланы Игоревны.

Пока неизвестно, когда и где будет похоронена Писанка, которая, к слову, в прошлом засветилась на канале НТВ в качестве телеведущей и играла в популярном сериале «Сваты».

В последнее время поклонники очень переживали за актрису — она потеряла сознание во время одного из спектаклей. Правда, тогда Руслана Игоревна заверила, что с ней все хорошо, а инцидент на сцене театра — всего лишь неудачное падение.

Кроме того, Писанка очень следила за собой и боролась с полнотой, артистке удалось похудеть на более, чем 40 килограммов. По признанию актрисы, в этом ей помогли активный образ жизни и ограничение в питании.

«Приходилось бить себя по рукам. Все их колбаски, сосиски, пиво я попробовала. Быть в Германии и не съесть сосиску — меня не поймут. Но немецкие порции настолько огромные, что их не смогла осилить даже мужская часть нашей компании. Я в такие моменты обходилась супчиком. А после рыбы с салатом прошла более 15 тысяч шагов», — откровенничала она.