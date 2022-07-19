О появлении каких болезней может говорить боль в шее

Появление болей в шее может указывать на наличие какого-то недуга. Дискомфорт может возникать как вечером, так и утром, сразу после пробуждения. Чаще всего с этим сталкиваются офисные работники. Чтобы избавиться от боли в шее, нужно знать ее причину и способ лечения.

Причины появления боли в шее

На боль в шее часто жалуются люди, которые много работают за компьютером и ведут сидячий образ жизни. Второй причиной является неудобная поза во время сна, тогда после пробуждения затекает или болит шея. Неприятные ощущения еще могут появляться после интенсивных тренировок и нагрузок. В частности, это касается тех, кто активно занимается спортом.

«Боли в шее — частая проблема современных людей. Прежде всего она связана с длительной статической нагрузкой при работе в офисе и постоянным наклоном головы вперед, ведь мы так много времени проводим за телефоном или компьютером», — говорит петербургский невролог Павел Смирнов.

Не во всех случаях боль в шее может носить безобидный характер. Иногда она может привести к развитию серьезных недугов.





Сидячая работа может привести к таким проблемам:

сколиозу или кифозу;

перенапряжению мышц шеи;

нагрузке на суставы и диски, что провоцирует появление грыж и артроза.

Нередко из-за болей в шее люди могут страдать от мигрени.

«Действительно, голова может болеть от проблем с шеей. Такую боль называют цервикогенной. Как правило, она распространяется от шейно-затылочной области к лобно-височной, сопровождается ограничением объема движений в шейном отделе. Источниками такой боли могут быть патологические изменения верхнешейного отдела позвоночника, например, в результате травмы», — поясняет Павел Смирнов.

Чтобы не усугублять ситуацию, необходимо знать, какую опасность представляет боль в шее и что необходимо делать, чтобы избежать развития страшных недугов.

Какую опасность могут представлять боли в шее

Мигрень, которую провоцирует боль в шее, может перерасти в хроническую форму. Все это отрицательным образом скажется на качестве жизни и приведет к снижению работоспособности. Многие люди не обращают на мигрень особого внимания и не обращаются за помощью к специалистам, а только принимают обезболивающие препараты. Никто не догадывается о том, что таблетки могут еще больше усугубить ситуацию.





При регулярном применении препаратов все это приведет к появлению лекарственно-индуцированных головных болей и побочным эффектам, среди которых часто бывает язва желудка.

Некоторые люди могут жаловаться на появление болей в какой-то одной стороне. Самой распространенной причиной появления дискомфорта в плечах является боль в шее.

«Важно понимать, что боли в шее могут „захватывать“ не только голову. Чаще они направляются в плечи, лопатки, руки. Это связано с особенностями иннервации (обеспечением органов и тканей организма нервами и, следовательно, связью с ЦНС ). Например, классический признак грыжи межпозвонкового диска С5-С6 (между 5 и 6-м шейными позвонками) — это боль в шее с иррадиацией в руку до большого и указательного пальцев», — рассказывает Павел Смирнов.

Бывают случаи, когда причиной боли в шее является гипертония. Именно поэтому очень важно своевременно обратиться за помощью и получить соответствующую терапию, а не заниматься самолечением.

Какие недуги могут скрываться за болью в шее

Миофасциальный синдром

Перенапряжение мышц, растяжение связок и переохлаждение приводят к появлению болей в шее. Они могут быть умеренно интенсивными и непродолжительными. При таком недуге могут отмечаться ограничения подвижности головы и спазм мышц. Как правило, такие боли проходят самостоятельно через несколько дней.

Остеохондроз

Этот недуг появляется из-за деформации и разрушения межпозвоночных дисков.





Дисфункция фасеточных суставов

Поражение структуры суставов является самой частой причиной боли в шее.

Профилактика появления боли в шее

Если причина появления боли в шее кроется в сидячем образе жизни, то решить данную проблему можно путем оптимизации рабочего места. Поскольку в последнее время популярность набирает удаленная работа, то каждый может создать себе наиболее комфортные условия работы: подобрать стол и стул, чтобы монитор был на уровне глаз. Крайне важно правильно ставить ноги: они не должны быть скрещены. Немаловажно следить за своей осанкой.





Во время работы необходимо делать перерывы и простые упражнения для шеи и поясницы. Достаточно будет сделать несколько поворотов в разные стороны, а также наклоны. Не стоит забывать еще и о спорте. Укрепить организм помогут йога, фитнес и плавание.