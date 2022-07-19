Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии
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Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии

Off-duty: Адель с бойфрендом Ричем Полом отдыхает на Сардинии

У звезд, как и у обычных людей, в разгаре сезон отпусков. Британскую певицу Адель заметили на Сардинии — на отдых она отправилась вместе со своим бойфрендом Ричем Полом.

Пара решила прокатиться на яхте, когда привлекла внимание папарацци. Не заметить Адель было трудно. Для прогулки звезда выбрала сатиновый костюм в пижамном стиле Loewe стоимостью 1 825 фунтов стерлингов (около 124 тысяч рублей) и дополнила образ сумкой-тоутом Saint Laurent из рафии стоимостью 1 860 фунтов стерлингов (чуть больше 126 тысяч рублей). На руках у знаменитости можно заметить несколько браслетов Van Cleefs & Arpels. Бойфренд певицы также выбрал яркий образ в круизном стиле с полосатым лонгсливом и белоснежными шортами.


Адель
Loewe
Saint Laurent

На отдых певица отправилась после двух успешных концертов в лондонском Гайд-парке. Однако многие поклонники по-прежнему ждут, когда же Адель все-таки компенсирует отмененные выступления в Лас-Вегасе. Срыв тура вызвал недовольство поклонников, ведь Адель отменила выступления за сутки до того, как должна была выйти на сцену. На днях появилась информация, что певица все-таки вернется в Лас-Вегас в декабре этого года.

Источники газеты The Sun также говорят, что Адель планирует выпуск документального фильма о своем новом альбоме, любви и застопорившихся выступлениях в Лас-Вегасе.

Адель чувствует, что несколько подвела фанатов тем, как сложились последние 12 месяцев, особенно отменой ее выступлений в Лас-Вегасе в последнюю минуту, и видит фильм в качестве способа компенсировать это,

— говорит инсайдер.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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