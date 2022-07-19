Оксана Самойлова показала, в какой дом переехала вместе с семьей: фото
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Оксана Самойлова показала, в какой дом переехала вместе с семьей: фото

Оксана Самойлова показала, в какой дом переехала вместе с семьей: фото

Несколько дней назад супруга Джигана и блогер Оксана Самойлова в своих социальных сетях написала, что в ее жизни происходят перемены, которые выбивают из колеи. Не зная подробностей, пользователи сети строили различные догадки. Некоторые даже предполагали проблемы в семейной жизни. Оказалось, что эти «перемены» связаны с переездом.


Сегодня Оксана Самойлова рассказала своим подписчикам, что действительно происходило в ее жизни последние дни. Оказалось, что семейство решилось на переезд в более просторный дом. По словам Оксаны, главной причиной стало то, что полнившемуся недавно семейству не хватало места на прошлой жилплощади. Целых 2 года Самойлова и Джиган искали место, куда смогут переехать.

Свой пост Оксана сопроводила несколькими фотографиями. На них она сидит вместе с детьми на пороге нового дома, а рядом стоят коробки с вещами. Джигана рядом не оказалось (было лишь его фото на одной из коробок). Отсутствие отца семейства Самойлова объяснила просто: в этот день Джиган был на гастролях.


После такой новости подписчики в комментариях начали требовать обзор нового дома. И он не заставил себя ждать. Через несколько часов Оксана опубликовала в своем Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ) несколько роликов. По кадрам можно заметить, насколько сильно увеличились размеры жилплощади по сравнению с прошлым домом. Теперь маленькому сыну Давиду действительно будет где резвиться.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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