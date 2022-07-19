Оксана Самойлова приобрела себе новый особняк
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Оксана Самойлова приобрела себе новый особняк

Оксана Самойлова приобрела себе новый особняк
Модель Оксана Самойлова поделилась радостной новостью.   Светская львица ошарашила приятной новостью — они с мужем и детьми переехала в новый роскошный дом. Экскурсию по особняку звезда Сети еще не провела, но небольшими подробностями поделилась. Оказалось, Оксана и Джиган задумались о переезде еще два года назад — сразу после рождения сына Давида. Осуществить планы супругам мешали различные обстоятельства: то пара была на грани развода, то не было подходящего коттеджа.
«Я, конечно, очень-очень люблю наш старый дом, но мы из него выросли с появлением Давидика. Мы уже тысячу раз потеряли надежду, потому что за эти два года пересмотрели все возможные варианты, и тут абсолютно неожиданно созрело кардинально другое решение (но об этом отдельный рассказ), и дом, больше чем «дом мечты», свалился нам на голову буквально в один день», — написала в соцсетях 34-летняя брюнетка. Звездная семья рада, что их мечта сбылась — сейчас Оксана с детьми обустраивается, а Джиган присоединится к ним позже (он на гастролях). «Я пока немного в прострации с этим переездом, у меня смешанные чувства… С одной стороны, я безумно рада, потому что дом просто офигенный! А с другой — это такие серьезные перемены, а мне, как Тельцу, это сложно, нужно время, чтобы привыкнуть, даже к очень-очень хорошему. Короче, я счастлива и шокирована одновременно», — добавила многодетная мама.
# Шоу-бизнес Самойлова Оксана
По материалам: z-aya

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