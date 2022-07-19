Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске
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Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске

Ольга Орлова рассказала о родителях Жанны Фриске
Певица Ольга Орлова рассказала крамольную правду. Артистка много лет дружила с Жанной Фриске. Артистка даже стала крестной матерью ее единственного сына Платона. Однако встретиться с мальчиком экс-солистке «Блестящих» не удается из-за конфликта его отца с семьей Фриске. Родители Жанны Фриске много лет конфликтуют с отцом Платона. Дмитрий Шепелев против их встреч с ребенком. Запрет на общение распространился и на близкую приятельницу Жанны — Ольгу Орлову. Но артистка крепко дружит с семьей покойной подруги и поддерживает ее родных. «Для меня родители Жанны — родные люди! Я познакомилась с ними, когда мне было 18. Мы можем не общаться 24/7, но мы близкие друг другу люди. И так будет всегда! Тем более что я навсегда крестная их внука, единственного сына нашей Жанны», — отвечала артистка на вопросы поклонников в соцсетях.
Умеет сплотить родственников и 41-летняя Саша Зверева. Вчера исполнительница хита «Солнышко» отметила день рождения среднего сына. Льву исполнилось семь лет. В честь радостного события певица устроила ему приятный сюрприз. Утром вся семья преподнесла мальчику пончики с разными начинками, а потом отправилась на пляж, чтобы поиграть в волейбол. «Этот день начался так, как ты и мечтал, все любимые рядом, все поцелуи сегодня тебе!» — написала звезда в личном блоге. 38-летняя Саша Савельева же решила предаться воспоминаниям. Она опубликовала архивный ролик, на котором запечатлена вместе с Александром Асташенком во время выступления. Блондинка отметила, что несмотря на слухи о романе, их связывали только дружеские отношения. «Секрет раскрыт… Роман-то творческий. 20 лет назад концертный тур «Фабрики звезд». Выступление в городе Вильнюсе», — подписала она видео.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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