Органы опеки решили посетить Алену Рапунцель из Дом-2
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Органы опеки решили посетить Алену Рапунцель из Дом-2

Органы опеки решили посетить Алену Рапунцель из Дом-2
Из-за многочисленных жалоб антифанатов Алену Рапунцель на съемной квартире в очередной раз посетили органы опеки. И снова им не удалось найти ничего интересного.
 Одна из бывших участниц Дом-2 Алену Рапунцель до сих пор удивляет своих фанатов. По её мнению, на телестройке совершенно невозможно создать по-настоящему крепкую семью. Также она рассказала о том, что органы опеки решили нагрянуть к ней в гости на съемной квартире. Посетить они её решили из-за многочисленных жалоб антифанатов, но снова не нашли к чему бы придраться.

Инспекторы были рады, что Савкина вообще открыла им дверь. Потом они переговорили с ней, осмотрелись и извинились за беспокойство. Она рассказала им, что является известным блогером, из-за чего антифанаты регулярно пытаются найти, к чему бы придраться. Сейчас ее старший сын посещает детский сад, а сама Алена почти всё свободное время проводит дома.

На органы опеки жаловалась и младшая Рапунцель, ведь к ней они приходили ещё чаще. После того, как сама Алена продемонстрировала кучу негативных комментариев и сообщений от хейтеров с пожеланиями беды, её было решено наконец-то оставить в покое. Интересно, в следующий раз они придут к Саше Черно?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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