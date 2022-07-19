Органы опеки решили посетить Алену Рапунцель из Дом-2

Вадим Карасев

Одна из бывших участниц Дом-2 Алену Рапунцель до сих пор удивляет своих фанатов. По её мнению, на телестройке совершенно невозможно создать по-настоящему крепкую семью. Также она рассказала о том, что органы опеки решили нагрянуть к ней в гости на съемной квартире. Посетить они её решили из-за многочисленных жалоб антифанатов, но снова не нашли к чему бы придраться.Инспекторы были рады, что Савкина вообще открыла им дверь. Потом они переговорили с ней, осмотрелись и извинились за беспокойство. Она рассказала им, что является известным блогером, из-за чего антифанаты регулярно пытаются найти, к чему бы придраться. Сейчас ее старший сын посещает детский сад, а сама Алена почти всё свободное время проводит дома.На органы опеки жаловалась и младшая Рапунцель, ведь к ней они приходили ещё чаще. После того, как сама Алена продемонстрировала кучу негативных комментариев и сообщений от хейтеров с пожеланиями беды, её было решено наконец-то оставить в покое. Интересно, в следующий раз они придут к Саше Черно?