Оскар Кучера высказался о смерти известной артистки

Актер и ведущий Оскар Кучера рассказал о смерти Русланы Писанки. Телеведущий в «Телеграм» высказался после смерти звезды «Сватов» Русланы Писанки. «Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное», написал Оскар Кучера.Напомним, что Руслана Писанка последние месяцы жизни провела в Германии. Именно в Европе она находилась на лечении. Добавим, что Руслана Писанка сыграла одну из ролей в сериале «Сваты-4». Также за ее плечами работы более чем в тридцати кинокартинах.