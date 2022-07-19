Переход Меркурия в Знак Льва 19 июля: чем нам поможет планета в ближайшие недели

Вадим Карасев

19 июля Меркурий совершает переход из Знака Рака в Знак Льва. В этом положении данная планета частично раскроет свой положительный потенциал. Именно поэтому астрологи отмечают, что нас ждут положительные изменения в финансовой сфере.

Меркурий пробудет в знаке Льва до 3 августа. Нас с вами ждут две благоприятные недели, а сам день перехода планеты является днем силы. Астрологи рассказали, чем именно отметится влияние Меркурия.

Раскрытие наших талантов

Эта планета поможет нам в раскрытии важных черт характера и способностей. Кому-то удастся открыть в себе что-то новое, а у кого-то получится обрести что-то новое. Так или иначе, но Меркурий сделает нас более продуктивными и успешными. Вопрос лишь в том, как вы сами воспользуетесь его поддержкой. Если ничего не делать и ждать у моря погоды, от Меркурия во Льве пользы будет не больше, чем от пребывания в любом другом Знаке.

Нужно действовать и следовать за своими инстинктами. Возможно, придется прислушаться к интуиции. Шестое чувство не должно вас обманывать, если ваши побуждения и намерения положительны и созидательны.

Если у вас есть какие-то нереализованные способности и скрытые таланты, Меркурий точно намекнет вам на то, каких можно раскрыть. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Возможно, это станет началом новой главы в вашей жизни.

Забота о себе

Меркурий во Льве очень хочет, чтобы мы с вами начали заботиться о себе — дарить себе какие-то подарки, тратить средства на развлечения и хобби. Это время здорового и умеренного эгоизма, когда необходимо как можно больше времени уделять собственному комфорту.

Если вы давно хотели посетить какое-то интересное место, либо купить себе что-то из одежды, какой-то гаджет или просто порадовать себя какими-то мелочами, настало время действовать. Меркурий поможет вложить средства и время правильно.

Осуществление мечты

Меркурий даст нам возможность получить то, что мы так давно хотели. Возможно, у вас есть желание сменить работу, либо найти вторую половинку. Если ваше желание никому не принесет неудобств, то Меркурий с радостью постарается вам помочь в его осуществлении.

Планета считывает наши мысли и пытается сделать так, чтобы мы с вами стали более радостными, позитивными. Особенно сильно будет везти тем, кто ищет любовь. Меркурий — это планета общения, поэтому заводить новые знакомства станет гораздо проще.

Удача в работе и бизнесе

Если у вас сейчас есть какие-то проблемы в работе и бизнесе, то Меркурий обязательно поможет вам с ними разобраться. Он даст нам мотивацию, желание работать, преодолевать неурядицы.

Это будет идеальный момент для того, чтобы заниматься какими-то совместными делами. Большие успехи будут ждать компании, в которых работает большое количество людей, работа которых представляет собой отлаженный механизм.

Это будет время прибыли, повышения зарплат. Само собой, это светит лишь тем. Кто это заслуживает, поэтому постарайтесь раскрыть весь свой потенциал.