По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
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По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал


Grounded — игра от Obsidian, которая вышла в раннем доступе в 2020 году, а в сентябре 2022 года будет выпущена в релиз. Но даже на этапе раннего доступа проект привлек огромную аудиторию пользователей, которая суммарно превысила 10 миллионов человек. Успех Grounded не остался незамеченным со стороны киноделов.

Официально объявлено, что адаптацией игры Grounded под анимационный сериал уже занимаются. Obsidian и Xbox адаптируют игру под сериал совместно с Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media и Bardel Entertainment. Над сценарием работает сценарист Star Wars: Clone Wars Брент Фридман.

Сериал, который существует в той же вселенной, что и игра, расскажет о четырех друзьях, которые летом перед старшей школой планируют «большие дела», чтобы поднять свое социальное положение. Но их планы рушатся, когда они натыкаются на технологию уменьшения, которая делает их маленькими. Теперь четверо друзей должны научиться выживать на заднем дворе, который представляет собой джунгли, полные огромных хищников и скрывающий некий заговор, угрожающий всему их городу.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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