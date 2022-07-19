Почему на Сысоев день 19 июля 2022 года женщинам нельзя убирать в доме
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Почему на Сысоев день 19 июля 2022 года женщинам нельзя убирать в доме

Почему на Сысоев день 19 июля 2022 года женщинам нельзя убирать в доме

19 июля православные верующие будут чтить память святого Сисоя Великого. Этот день несет с собой много примет и запретов. Один из них говорит о том, что женщинам запрещено убираться в своем доме в праздничный день.

Запрет на уборку в доме 19 июля

Святого Сисоя почитали как покровителя всех земледельцев. Главным отличием этого дня являлась сильная роса. Считалось, что именно в это время она обладает лечебными свойствами, поэтому всем животным, птицам и людям она могла придать сил и здоровья.


Раньше люди старались встать как можно раньше, чтобы босыми ногами пройтись по росе, веря в то, что она поможет укрепить здоровье и избавит от разных недугов. После завершения прогулки ноги не вытирали, а сразу надевали носки, обувались и ходили еще некоторое время.

В старину люди верили, что святой отдает свою силу природе, посылая туман и питая растения. Именно поэтому крестьяне обращались к нему с просьбой послать богатый урожай.

На Руси праздничный день посвящали выполнению домашней работы. По традиции наводить порядок в своем жилище должен был хозяин дома. Таким образом он защищал свою жену и дочерей от подполяника (злого духа).

Поверья гласят, что он живет в подполье и ведет себя слишком агрессивно по отношению к женскому полу, поэтому справиться с ним мог только хозяин дома. Больше всего подполянику не нравились молодые девушки из-за их веселого нрава. Именно поэтому в праздничный день все заботы и хлопоты по дому брал на себя мужчина, а женщинам давали отдых.

Приметы на 19 июля


Раньше люди верили в приметы, ведь благодаря им можно было определить погоду. В частности, большое внимание обращали на месяц:

  • если он имеет зеленоватый оттенок, то в ближайшее время следует ожидать дожди;
  • если месяц большой и находится в тумане, то впереди ждет похолодание;
  • если месяц стал белым, стоит ожидать холодную погоду без осадков;
  • пожелтевшие листья на деревьях указывают на то, что осень и зима будут ранними;
  • появление желтых облаков — к дождливому дню;
  • женщинам нельзя браться за домашнюю работу;
  • спешить в праздник не стоит, иначе начатое дело окажется провальным.

Не рекомендуется в праздничный день брать или давать деньги в долг, потому что могут появиться финансовые проблемы. Не стоит также ложиться спать при лунном свете, потому что Луна может привести к ухудшению здоровья.

С близкими не следует ссориться и ругаться. Все мысли в данный день должны быть чистыми и светлыми.


В этот день крестьяне занимались завершением полевых работ, в частности собирали культуры, которые еще оставались на полях. Поскольку убирать хозяйкам запрещалось, они собирали смородину, а потом принимались готовить вкусное варенье.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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