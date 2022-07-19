Подборка забавных названий населенных пунктов (18 фото)
Вчера, 23:55 Вадим КарасевВ 2019 году в России выбрали название самого смешного населённого пункта. Победителем конкурса стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. Но в действительности у нас есть еще множество забавных названий, которые заслуживают внимания. Итак, давайте начнем наше путешествие! Возможно, мимо "Хреново" все-таки стоит проехать, а вот в "Бухалово" явно стоит заглянуть.
Как дела?
Грубый указатель
Место, где живут исключительно расслабленные люди
Везде должен быть свой Париж
Что же там?
Такое тоже встречается
Интересно, как называют себя жители этого населённого пункта?
А вот сейчас было обидно
Нужна поддержка? Это там!
Место для тех, кто устал от всех забот
Вы уже почувствовали наступивший дзен?
Пуп земли найден
Знаменитый населённый пункт
Кашу жалко
Два в одном
Кто же там, интересно, живёт?
Самсунг?
Он ближе, чем казался
По материалам: триникси