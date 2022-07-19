Подборка забавных названий населенных пунктов (18 фото)

Вадим Карасев

В 2019 году в России выбрали название самого смешного населённого пункта. Победителем конкурса стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. Но в действительности у нас есть еще множество забавных названий, которые заслуживают внимания. Итак, давайте начнем наше путешествие! Возможно, мимо "Хреново" все-таки стоит проехать, а вот в "Бухалово" явно стоит заглянуть.Как дела?Грубый указательМесто, где живут исключительно расслабленные людиВезде должен быть свой ПарижЧто же там?Такое тоже встречаетсяИнтересно, как называют себя жители этого населённого пункта?А вот сейчас было обидноНужна поддержка? Это там!Место для тех, кто устал от всех заботВы уже почувствовали наступивший дзен?Пуп земли найденЗнаменитый населённый пунктКашу жалкоДва в одномКто же там, интересно, живёт?Самсунг?Он ближе, чем казался