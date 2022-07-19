Подборка забавных названий населенных пунктов (18 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подборка забавных названий населенных пунктов (18 фото)

Как дела?В 2019 году в России выбрали название самого смешного населённого пункта. Победителем конкурса стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. Но в действительности у нас есть еще множество забавных названий, которые заслуживают внимания. Итак, давайте начнем наше путешествие! Возможно, мимо "Хреново" все-таки стоит проехать, а вот в "Бухалово" явно стоит заглянуть.

Как дела?


Грубый указатель

Грубый указатель
Место, где живут исключительно расслабленные люди

Место, где живут исключительно расслабленные люди
Везде должен быть свой Париж

Везде должен быть свой Париж
Что же там?

Что же там?
Такое тоже встречается

Такое тоже встречается
Интересно, как называют себя жители этого населённого пункта?

Интересно, как называют себя жители этого населённого пункта?
А вот сейчас было обидно

А вот сейчас было обидно
Нужна поддержка? Это там!

Нужна поддержка? Это там!
Место для тех, кто устал от всех забот

Место для тех, кто устал от всех забот
Вы уже почувствовали наступивший дзен?

Вы уже почувствовали наступивший дзен?
Пуп земли найден

Пуп земли найден
Знаменитый населённый пункт

Знаменитый населённый пункт
Кашу жалко

Кашу жалко
Два в одном

Два в одном
Кто же там, интересно, живёт?

Кто же там, интересно, живёт?
Самсунг?

Самсунг?
Он ближе, чем казался

Он ближе, чем казался
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Народные приметы: к чему падает икона, теряется нательный крест, гаснет и падает свеча в церкви, теряется Библия
Народные приметы: к чему падает икона, теряется нательный крест,
Белый дом опроверг заявления об отдыхе Байдена после ближневосточного турне
Белый дом опроверг заявления об отдыхе Байдена после ближневосточного
Подборка забавных названий населенных пунктов (18 фото)
Подборка забавных названий населенных пунктов (18 фото)
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на
Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили
Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили
Татьяна Брухунова высказалась о своем материнстве
Татьяна Брухунова высказалась о своем материнстве
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Для могилы Юрия Шатунова выделили охрану
Для могилы Юрия Шатунова выделили охрану
Известный психолог раскрыла подоплеку брака Галкина и Пугачевой
Известный психолог раскрыла подоплеку брака Галкина и Пугачевой
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в России
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в России
В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма COVID-19
В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма COVID-19
Crypto.com получила лицензию провайдера цифровых активов в Италии
Crypto.com получила лицензию провайдера цифровых активов в Италии

Топ на сегодня

«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что
Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости (10 фото)
Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости

Еще по теме

18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку, ведь их словно придумывали дети
Край земли: как бурлит жизнь в самом южном городе мира (ФОТО)
Подборка забавных твитов про детей (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем (15 фото)