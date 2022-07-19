Похищенный в годы войны серебряный щит XVII века вернулся в Дрезден

Вадим Карасев

Художественный музей Филадельфии вернул в город Дрезден серебряный щит начала XVII века, украденный из мэрии Дрездена в 1945 году.

Данный предмет искусства известен под названием Schützenschild, то есть «Стрелковый щит», так как он увековечивает победу курфюрста Саксонии Иоганна Георга I на соревнованиях по стрельбе из арбалета, проводившихся в Дрездене в праздник Пятидесятницы в 1618 году. Традиция проводить подобные состязания возникла в городе еще в XV веке, и победители обычно дарили городу серебряные изделия с гравировкой. Иоганн Георг I заказал позолоченный серебряный щит диаметром 22 сантиметра, на котором был выгравирован его герб и надпись: «За честь Божию и за христианский очаг я сражаюсь, пока длится моя жизнь. Божьей милостью Иоганн Георг, герцог Саксонии, Юлиха, Клеве и Берга, архмаршал Священной Римской империи, а после смерти императора Матиаса, в его достохвальной памяти, имперский викарий во второй раз; ландграф Тюрингии, маркграф Мейсенский, бургграф Магдебургский, граф Марки и Равенсберга, владетель Равенштайна, сбил птицу Пятидесятницы сего 27 мая 1618 года; а этот щит был сделан в 1619 году».

Щит хранился в ратуше до 1888 года, когда коллекция серебра городского совета стала частью постоянной экспозиции только что открытого Дрезденского городского музея. Во время Второй мировой войны ценности хранились в подвале мэрии, но в 1945 году щит, как и многие другие предметы, исчез. В 1956 году он был куплен частным коллекционером на аукционе в Базеле в 1956 году. Владелец завещал «Стрелковый щит» Художественному музею Филадельфии в 1977 году. В то время его истинное происхождение не было известно, но когда музей провел исследование в 2016 году, он обнаружил схожий щит в Немецкой базе данных утерянных произведений искусства. Сотрудники музея связались с Дрезденским городским музеем и подтвердили предположение о происхождении экспоната. Художественный музей Филадельфии опубликовал свои выводы в 2019 году. Были приняты меры по репатриации, но пандемия заставила отложить возвращение щита до нынешнего года. Теперь «Стрелковый щит» вернулся в Дрезден.