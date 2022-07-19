Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву
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Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву

Полиция Иркутска разыскивает 81-летнюю Надежду Беляеву

Сотрудники полиции иркутска разыскивают без вести пропавшую 81-летнюю Надежу Беляеву. Полицейские выяснили, что 27 июня женщина выехала из Шелехова в Иркутск на автобусе и до настоящего момента не вернулась.

Установлено, что 12 июля она находилась в районе остановки общественного транспорта «Райсовет», расположенной на улице Маяковского в Иркутске. Есть предположение, что разыскиваемая может находиться в храмах или церквях.

На вид Надежде 80 лет, среднего роста и телосложения, светлые глаза, седые до плеч волосы. Была одета в одежду темного цвета, с собой была сумка-тележка с изображением подсолнухов. Особые приметы: на правой стороне шеи есть родимое пятно. Передвигается медленно.

Оперативники просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Надежды Беляевой, сообщить по телефонам: 8-950- 086-67-66, 8(3952)411-164 или 02 (102 с любого оператора сотовой связи).

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По материалам: irk

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