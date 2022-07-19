Путин и Эрдоган обсуждают в Тегеране вопросы сирийского урегулирования

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита глав государств «астанинской тройки» подняли в том числе вопросы по сирийскому урегулированию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин 19 июля находится в Тегеране с рабочим визитом, где принимает участие в трехсторонней встрече глав стран — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Сегодня у российского лидера уже состоялась встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

«Безусловно, много вопросов и по сирийскому урегулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. Конечно, в поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы. Недавно встречался в рамках Каспийского саммита с президентом Азербайджана, Вам привет большой от него», — сказал Путин, обращаясь к Эрдогану.