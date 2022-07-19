Путин: Надо навсегда покончить с терроризмом в Сирии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин: Надо навсегда покончить с терроризмом в Сирии

Путин: Надо навсегда покончить с терроризмом в Сирии

Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ* и других экстремистских группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции в Тегеране, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, особую обеспокоенность вызывает положение дел на территориях, неподконтрольных сирийским властям территориях. Из этих районов исходят угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма, отметил президент.

«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — сказал Путин.

Он также напомнил, что Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. «Полагаем, что «астанинская» тройка должна и впредь играть ключевую роль в работе, нацеленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление в стране прочного мира и гражданского согласия», — подчеркнул российский лидер.

Российский лидер находится в Тегеране с однодневным визитом. Он сначала встретился с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси, а также с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по отдельности, а затем провел трехсторонние переговоры с главами Ирана и Турции. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

* Организация запрещена в РФ.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на
Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили
Сергей Безруков высказался о санкциях, которые на него наложили
Татьяна Брухунова высказалась о своем материнстве
Татьяна Брухунова высказалась о своем материнстве
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Анна Семенович рассказала о сексе после сорока
Для могилы Юрия Шатунова выделили охрану
Для могилы Юрия Шатунова выделили охрану
Известный психолог раскрыла подоплеку брака Галкина и Пугачевой
Известный психолог раскрыла подоплеку брака Галкина и Пугачевой
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в России
В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube в России
В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма COVID-19
В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма COVID-19
Crypto.com получила лицензию провайдера цифровых активов в Италии
Crypto.com получила лицензию провайдера цифровых активов в Италии
Виталий Гогунский не платит алименты
Виталий Гогунский не платит алименты
Жигалова обвинила Меладзе и Хаматову в двуличии: "хедлайнеры антироссийских настроений"
Жигалова обвинила Меладзе и Хаматову в двуличии: "хедлайнеры
О появлении каких болезней может говорить боль в шее
О появлении каких болезней может говорить боль в шее

Топ на сегодня

По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
По эксклюзивной Xbox-игре Grounded выпустят анимационный сериал
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни Руслана Писанка
«Никому не говорила о болезни, строила планы»: как уходила из жизни
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что известно о состоянии здоровья артиста
Александр Ширвиндт был госпитализирован из-за проблем с сердцем: что
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (15 фото)
Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости (10 фото)
Люди, которые переборщили с пластикой и изменились до неузнаваемости

Еще по теме

Участники саммита в Сочи исключили подрыв единства Сирии
Путин: Глава России, Ирана и Турции подтвердили важность сохранения целостности Сирии
Для Сирии должна быть разработана комплексная программа возрождения, сказал Путин
Путин отказал Эрдогану в разделе Сирии