Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки

Вадим Карасев

Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки. Об этом сообщает посольство США в Финляндии в Twitter.

«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — сказано в сообщении американского дипломатического ведомства. Отмечается, что эсминец посещал финскую столицу в ноябре 2021-го.

По информации агентства РИА Новости, судно может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk в зависимости от поставленных задач. Его экипаж составляет около 330 человек.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. На данный момент страны находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический блок. Их успели ратифицировать 15 стран-членов альянса из 30.