Регина Тодоренко рожала при сыне и муже
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Регина Тодоренко рожала при сыне и муже

Регина Тодоренко рожала при сыне и муже
Ведущая Регина Тодоренко рассказала о своих родах. Телеведущая продолжает делиться самыми интимными подробностями рождения второго ребёнка. Несколько дней назад она стала мамой ещё одного мальчика, которому дали имя Мир. Насколько известно, ведущая стала мамой в одной из клиник в Канаде, где практикуются гипнороды. Тодоренко мечтала о том, чтобы весь процесс прошел в максимально естественной обстановке. Поэтому после начала схваток она продолжала заниматься привычными делами: ела пиццу, упражнялась на беговой дорожке и прислушивалась к собственным ощущениям. Регине предстояло родить пятикилограммового ребёнка без анестезии или других вмешательств.
Тодоренко готовила к своим родам не только своего мужа Влада Топалова, но и трехлетнего сына Мишу. Она изначально спланировала, что её супруг и старший ребёнок станут свидетелями чуда. «Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар», — рассказала Регина. Кстати, ведущая так сильно увлеклась процессом, что едва не опоздала на встречу с акушеркой. «Приехала на осмотр — и оказалось, что у меня раскрытие 8 см. В 22:30 я держала малыша на руках», — добавила Тодоренко.   Напомним, что Тодоренко объявила о своей беременности в марте во время съемок выпуска шоу «Маска». До этого она старательно маскировала живот и не хотела, чтобы о её положении кто-то узнал.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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