Репина узнала о симпатии Безуса к участнице Дом-2 и выгнала его
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Репина узнала о симпатии Безуса к участнице Дом-2 и выгнала его

Репина узнала о симпатии Безуса к участнице Дом-2 и выгнала его
В данный момент беременная Татьяна Репина делает всё возможное, чтобы вызвать к себе жалость фанатов телешоу. В своём микроблоге она говорит лишь о том, насколько сложно быть матерью-одиночкой. У участницы Дом-2 Татьяны Репиной наступил звёздный час, поэтому она делает все возможное, чтобы привлечь к себе побольше внимания и вызвать жалость. Она упорно жалуется на то, насколько сложно быть матерью-одиночкой в этом суровом мире. Естественно, с трагедией она заметно переигрывает, однако многие поклонники продолжают ей верить. В результате, узнав о симпатии Алексея Безуса к одной из участниц Дом-2, Татьяна его попросту выгнала. Однако до конца не ясно, из-за кого всё же случился скандал: из-за Яны Захаровой, или новенькой участницы Дарьи, которая решила пойти на риск ради Безуса.

Именно по просьбе Леши Даша в конце Лобного сиганула в бассейн, а потом выбиралась оттуда в одежде под счастливую улыбку парня. О страсти этого мужчины к блондинкам знают все. В результате многим стало интересно, останется ли он с Татьяной Репиной или начнёт роман с более бойкой и смелой Дарьей?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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