Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Витим в Бодайбинском районе
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Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Витим в Бодайбинском районе

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Витим в Бодайбинском районе

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в летний период организовало контроль качества воды в водоемах. Мониторинг на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели ведут в 62 точках, сообщается на сайте ведомства.

На 18 июля по результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов по микробиологическим показателям в реке Витим в Бодайбинском районе. Купание в этой реке несет угрозу для здоровья людей.

В соответствии с требованиями федерального закона, использование водоема для рекреационных целей допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Оборудование, благоустройство и содержание пляжей проводится в соответствиями с требованиями СанПиН. В 2022 году Роспотребнадзор не выдал ни одного заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

Специалисты не рекомендует купаться в водоемах, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения. Мониторинг качества воды в реках Иркутской области продолжается.

Ранее Роспотребнадзор выявил несоответствие качества воды санитарным нормам в Сарайском заливе на Ольхоне, Иркуте в Шелеховском районе и отдельно — в районе села Баклаши. Нельзя купаться в Иркуте в поселке Горького и реке Белая в селе Мальта Усольского района. Вода загрязнена в Ангаре на нижнем бьефе плотины, в реках Ия в Тулуне, Бирюсе и Тайшетке в Тайшетском районе и Чуне в Чунском районе.

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По материалам: irk

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