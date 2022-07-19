Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику
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Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику

Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику«Известия»: АКИТ предоставит год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику

Ритейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — пообещали предоставить покупателям годовую гарантию на сложную электронику, ввезенную в Россию по параллельному импорту. Об этом «Известиям» заявил президент АКИТ Артем Соколов.

Речь идет о бытовой технике, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, ввезенных в России для продажи по параллельному импорту либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов. Соколов пояснил, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, обычно это прерогатива производителя конкретного устройства. Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению, отметил он. Глава АКИТ указал на то, что минимальный срок гарантии при параллельном импорте в законе пока не определен.

Он подчеркнул, что при параллельном импорте инструкция, как и гарантийный срок будет именно для той страны, из которой товар ввезен, то есть в России производитель уже не планирует обслуживать товар. Поэтому в АКИТ решили предоставить гарантийный срок самостоятельно для таких товаров, «чтобы сохранить сервис для людей». «Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — сказал Соколов.

Как пишет газета, торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о приеме устройств на ремонт по гарантии. В Роспотребнадзоре изданию заявили, что гарантийный срок на год от продавцов освободит потребителя от бремени самостоятельно доказывать причины возникновения недостатков в товаре. Покупатель может в течение двух лет обратиться с претензиями на качество товара к продавцу при наличии доказательств появления недостатков до продажи.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в страну на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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