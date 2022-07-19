Россияне отмечают 19 июля 2022 года День Москвы-Реки, а также старославянский праздник Сысоев день

19 июля 2022 года отмечают два праздника. Большинство жителей Москвы и Московской области даже не догадываются, что существует такой праздник, как День Москвы-Реки. В то время, как деревенские жители наверняка слышали о Сысоеве дне.

День Москвы-реки отмечают 19 июля

В столице России 19 июля отмечают День Москвы-Реки. Этот праздник был учреждён еще в 2016 году. Тогда эту идею поддержал президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

На чествование одного из главных природных украшений города приглашаются как москвичи так и туристы. В этот день около набережной можно наблюдать парад из сотни судов, а также, по желанию, отправиться на бесплатную экскурсию по реке на одном из теплоходов.





Не мало значим тот факт, что в этот день проходит крупная уборка местных вод, что позволяет не только избавиться от хлама в реке, но и привлечь туристов к столь великолепному месту для отдыха.

Отмечать Сысоев день — многовековая русская традиция

О Сисое (Сысое) Великом чаще всего вспоминают 19 июля многие колхозники, ведь на Руси издревле принято считать этот день – концом посевных работ. Также помнят и легенду о том, что роса на рассвете в этот день приобретает целебные свойства.

Сысой жил в пустыне Египта, где был отшельником около шестидесяти лет. За этот период он душевно обогатился и очистил себя от дурных прегрешений. За такие жертвенные деяния он получил дар чудотворения. Эта способность была настолько сильна, что однажды он воскресил умершего ребенка.





По легенде, этот человек был необыкновенно придирчив к себе, однако любил и принимал всех, кому нужна была его помощь.

К концу жизни, буквально перед кончиной, его юные протеже замечали, как у Великого сияло лицо. Он молвил, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли хранители небесные. Также перед кончиной Сысой успел рассказать ученикам, что наблюдал самого Бога; после этого душа его отошла в Царство Небесное.

Его история была так удивительна, что не оставила никого равнодушным. И таким образом, от рассказов к рассказу, история Великого пастыря перешла в идиллию необычного по преданиям праздника.