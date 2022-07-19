Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
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Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса

Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса

Регионы России оказывают помощь в налаживании мирной жизни в освобожденных территориях Донбасса.

Пензенская область берет шефство над Пологовским районом Запорожской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.


"Здесь разрушены важные социальные объекты, нарушено продовольственное обеспечение, не хватает лекарств и других жизненно важных вещей – люди нуждаются в нашей помощи", - написал Мельниченко в своем telegram-канале.

Он сообщил, что на следующей неделе в Пологовский район отправят гуманитарный конвой с продовольствием и другими необходимыми товарами. Кроме того, специалисты помогут в восстановлении дорожной и социальной инфраструктуры.

"Особенное внимание будет уделено объектам ЖКХ, скоро зима, надо сделать все, чтобы в холода у людей были нормальные условия для жизни", - отметил Мельниченко.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсудили вопросы, связанные с восстановлением ДНР и развитием торгово-экономического сотрудничества.

"Мы объединяем потенциалы наших регионов для помощи братскому Донбассу по всем направлениям", - сообщил в своем telegram-канале Аксенов.

Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса. Благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето отдохнут 480 детей.

"Отмечу, что группы детей из ДНР и ЛНР регулярно отдыхают и оздоравливаются в нашей республике. На помощь Донбассу пришла вся Россия, каждый регион помогает всем, чем может. Мы – одна большая и дружная семья. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые проблемы", - заключил Аксенов.

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По материалам: uposters.ru

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